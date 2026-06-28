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Ayuso ve "sospechoso" que no se haya producido "inspección fiscal" en "tramas de corrupción" del Gobierno

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "sospechoso" que no se haya producido "ningún tipo de inspección fiscal" en las "tramas de corrupción" que afectan al Gobierno de España y al PSOE.

"La verdad es que siempre ha sido sospechoso que después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados por todo el país, que jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tienen una relación personal con el Gobierno o con el Partido Socialista, tenga ningún tipo de inspección fiscal", ha lanzado.

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Lo ha trasladado desde Buitrago del Lozoya al ser preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, de ofrecer a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Creo que es lo suyo y que se hagan inspecciones además como es debido, como se hace y los entornos de los demás, pero no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de objetividad y coherencia", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico.

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En esta línea, Ayuso ha señalado que "una trama está llevando a otras muchas" y ha alertado de que "hay corrupción de Estado y una mafia organizada, como bien dice el auto del juez, que está atacando los pilares del Estado, la separación de poderes y viciando los contrapesos democráticos".

"Lo mínimo es saber si hay dinero público ahí detrás y si estas personas a lo largo de estos años han podido beneficiar de todo ello. Así que bienvenidas las inspecciones, pero creo que por una cuestión de transparencia, de objetividad y coherencia", ha subrayado.

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