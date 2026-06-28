Andueza: "Hay una mayoría social dispuesta a resistir y ganar al populismo y la derecha"

San Sebastián, 28 jun (EFE).- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha proclamado este domingo que "hay una mayoría social dispuesta a resistir y ganar frente al fascismo", y a defender la justicia social ante "el populismo" y "la ola reaccionaria que recorre Europa" de la mano de la derecha y ultraderecha.

Andueza ha hecho esta afirmación en entrega de los XIX Premios Ramón Rubial celebrada este domingo en San Sebastián, en la que han sido distinguidos los sindicatos UGT y CCOO "por su permanente labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y los valores democráticos", y la periodista Almudena Ariza, "por su firme compromiso con la información veraz y responsable".

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La presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Iratxe García, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Náutica de Portugalete, el grupo de teatro Ezezagunok, el centro de investigación Cidetec, el festival Magialdia de Vitoria y la fundación Lurgaia han sido el resto de galardonados en las distintas modalidades durante la gala, desarrollada bajo el lema "Valores con luz propia".

En su intervención, el líder del PSE-EE ha señalado que "es el momento de reivindicar el papel del progresismo, las políticas de izquierda y los esfuerzos por mejorar la vida de las personas, y de luchar por la justicia social".

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Según ha dicho, como hizo el histórico dirigente socialista Ramón Rubial, "en su lucha por los derechos de todos y todas, contra la dictadura y por una transición que devolviera las libertades a este país", el socialismo actual tampoco "se cansará" de hacerlo.

"Vamos a defender, frente al populismo que nos acecha, frente a la ola reaccionaria que recorre Europa, que hay una mayoría social dispuesta a resistir y a ganar frente al fascismo", ha recalcado.

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Ha insistido en que las políticas progresistas son "el mejor dique de contención frente a las derivas populistas" y "la alianza de la derecha y la ultraderecha", y ha apostado por que su partido siga profundizando en ese camino "para garantizar que los derechos y libertades de la ciudadanía no sean recortados".

Pepe Álvarez (UGT), por su parte, ha remarcado la necesidad de defender la libertad y la democracia "desde la igualdad" porque sin ella, según ha advertido, las primeras no son reales ni efectivas, en una intervención al recoger el galardón en la que ha valorado el legado de figuras como Eduardo López Albizu, Lalo, padre del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, o el histórico dirigente sindical Nicolás Redondo.

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Unai Sordo (CCOO) ha defendido la democracia "no solo como sistema de elección formalista" sino, sobre todo, como conjunto de "derechos colectivos e igualdad de oportunidades", y ha agregado que, pese a las incertidumbres sociales actuales, biografías de resistencia y lucha como la de Ramón Rubial no dejan ahora "derecho al pesimismo".

En su discurso de cierre de la gala, Andueza ha reconocido a todos los galardonados, entre ellos, a la periodista Almudena Ariza, que al recibir el premio ha hecho una firme defensa de lo público.

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Ariza ha recordado su origen humildes, que estudió música, idiomas y periodismo en centros públicos y ha desarrollado su carrera en la TVE. "Soy fruto del progreso y la igualdad en un país que permite que una persona como yo llegue hasta aquí", ha destacado Ariza, que ha pedido "seguir defendiendo que nadie tenga que renunciar a su sueño por el lugar o la familia en que nace". EFE

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