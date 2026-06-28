Espana agencias

Amaya Valdemoro, nuevo miembro del Salón de la Fama: "Soy la primera, pero vendrán más"

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- La exbaloncestista Amaya Valdemoro mostró su felicidad tras ser la primera jugadora española introducida este sábado en el Salón de la Fama del Baloncesto Femenino (Hall of Fame Women’s Basketball Hall of Fame), aunque avisó de que ella es la primera "de muchas que van a llegar".

La leyenda española, considerada la mejor nacional de todos los tiempos, se congratuló por su reconocimiento y, además de mirar al futuro, quiso también de recordar el pasado, en declaraciones este domingo a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

PUBLICIDAD

"Ha sido una espera con muchos nervios, recordando tiempo atrás, a los que no están… pero al mismo tiempo ha sido precioso", rememoró.

Valdemoro, todo una leyenda en la WNBA, en el baloncesto europeo de la selección española, recibió este homenaje a su trayectoria internacional en una ceremonia celebrada el sábado en Knoxville (Tennessee).

PUBLICIDAD

"Es muy importante por poner el nombre de España dentro de este Hall of Fame de mujeres tan carismáticas que han hecho tanto por el baloncesto, porque creo que voy a ser la primera de muchas que van a llegar", narró.

"Creo que hay que sacar pecho del nivel que tiene el baloncesto femenino y, sobre todo a nivel particular, creo que es la recompensa a todos esos años en los que el baloncesto femenino no tenía la repercusión que tiene ahora. Que te recompensen cuando llevas retirada 13 años sabe muchísimo mejor", agregó.

La madrileña es toda una institución en el deporte español, con un palmarés en el que has sido campeona de Europa con la Selección Española (2013), campeona de Europa de clubes con el Dorna Godella, tres veces campeona de la WNBA con Houston Comets, ocho veces campeona de Liga, nueve de Copa y cuatro de Supercopa.

Con la selección, además del oro de Francia 2013, ha logrado cinco medallas más, la plata del Europeo Italia 2007, el bronce del Mundial de la República Checa de 2010, y los bronces continentales de Grecia 2003, Turquía 2005 y Letonia 2009.

"Yo pensaba que iba a ser campeona olímpica de 1500 metros, jamás pensé que el baloncesto y el deporte de equipo me iban a dar tanto. Me ha dado muchos premios, pero sobre todo me ha dado momentos únicos e irrepetibles y esos son los que más recuerdo. Cuando me junto con mis amigas no hablamos de los premios, hablamos de los momentos. La realidad es que los momentos íntimos de partidos ganados, las celebraciones y las derrotas, cómo nos han hecho ser quien somos… eso es lo más bonito que me llevo", relató.

Por último, Valdemoro se dirigió a las niñas que sueñan con seguir sus pasos y les aconsejó "trabajar durísimo", aunque el deporte, pese a ser "exigente", también otorga alegrías "maravillosas".

"A las niñas les diría que el talento hay que trabajarlo, que es muy difícil llegar a ser deportista profesional, pero los sueños se cumplen, que es lo que me ha pasado a mí", finalizó.

Nombrada hija predilecta de Alcobendas, la exjugadora también fue la primera española en ser introducida en el Salón de la Fama de la FIBA en el 2023. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Un plato con una textura muy llamativa y fácil de hacer

Pastel de berenjena al horno con jamón y queso, una receta sencilla que se puede preparar a cualquier hora

Las 3 plantas que deberías tener en tu cuarto para dormir mejor, según un jardinero: “Absorbe el 90% de monóxido de carbono y las porquerías que sueltan los muebles”

El experto asegura, frente a los mitos populares, que las plantas “no te roban el oxígeno por la noche”

Las 3 plantas que deberías tener en tu cuarto para dormir mejor, según un jardinero: “Absorbe el 90% de monóxido de carbono y las porquerías que sueltan los muebles”

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

La clave está en que la medida haya sido aprobada correctamente por la comunidad y figure en sus normas internas o en acuerdos válidamente adoptados por la junta de propietarios

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina

Es una opción sencilla con la que puedes sorprender a tus invitados

Ensalda de pasta al pesto rosso, una receta italiana para disfrutar del verano: es ideal para los días de playa y piscina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Aliança Catalana aparta a su candidato en Figueres tras conocer que mantiene una relación sentimental con una exalumna suya menor de edad

Exteriores eleva a 150 el número de españoles desaparecidos y a 17 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 11 muertos al estrellarse una avioneta que transportaba a un grupo de paracaidistas cerca de Nancy, en el este de Francia

Cuánto cobra un guardia civil especializado en detección de drogas: estos son los salarios que perciben según la unidad en la que trabajen

Cuenta atrás para Pedro Sánchez: le queda un año para convocar las elecciones generales si mantiene su plan de agotar la legislatura

ECONOMÍA

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

Tu comunidad de vecinos puede prohibirte usar la piscina si debes cuotas: qué dice la ley

De Lamine Yamal a Mikel Oyarzabal: los jugadores de la selección española que han dado el salto al negocio inmobiliario

Alquilar zonas comunes para pagar menos de comunidad: la mayoría que necesitan los vecinos para aprobarlo

Los lugares donde puedes instalar el aire acondicionado y en los que pueden obligarte a retirarlo

Un empleado es despedido por boicotear la empresa de su hermana después de que su mujer e hijo fueran cesados: denuncia por “discriminación” y pide 18.000 euros

DEPORTES

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Lamine Yamal se queda solo en una España marcada por las lesiones de sus extremos durante el Mundial

Harry Kane es histórico: se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en los Mundiales al superar a Gary Lineker

El castigo de la Federación a Uruguay tras caer eliminados en la fase de grupos del Mundial después de perder contra España

Así sería el camino de España hasta la final del Mundial 2026: de Portugal en octavos a Francia en semis o tres posibles titanes en la final

El infierno de Nico Williams con las lesiones: de la pubalgia que arruinó su temporada a la lesión muscular en pleno Mundial