Alphonso Davies, suplente en el once inicial de Canadá contra Sudáfrica

Ingelewood (EE.UU.), 28 jun (EFE).- La selección de Canadá ha decidido reservar este domingo a la estrella del equipo, el lateral Alphonso Davies que comienza en el banquillo en el duelo contra Sudáfrica, en el Estadio de Los Ángeles.

El equipo de Jesse Marsch sale con esquema sólido en el once inicial, liderado por el capitán Stephen Eustáquio en la medular y Jonathan David en el ataque.

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Con Maxime Crépeau en la portería, Canadá apuesta por un sistema de 4-4-2 conformado por Alistair Johnston, Eustáquio, David, Liam Millar, Tani Oluwaseyi, Derek Cornelius, Moïse Bombito, Tajon Buchanan, Richie Laryea y Nathan Saliba.

Por su parte, Sudáfrica enfrenta un sistema de 4-2-3-1 con Ronwen Williams bajo palos; mientras que Teboho Mokoena, Aubrey Modiba, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Sphephelo Sithole, Mbekezeli Mbokazi, Evidence Makgopa, Khuliso Mudau y Ime Okon lideran el once incial. EFE

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