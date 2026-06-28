Alemania y Paraguay, entre el alivio y la presión

Albert Traver

Foxborough (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El alivio que para Alemania y Paraguay supuso la clasificación a las eliminatorias no ha logrado acallar las dudas que despiertan ambas selecciones, que este lunes se juegan un billete para los octavos de final del Mundial 2026 con el regreso de Miguel Almirón a la Albirroja.

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Alemania y Paraguay se enfrentarán a partir de las 16.30 hora local (20.30 GMT) en el Gillette Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston (Estados Unidos), hogar de los New England Patriots de la NFL y con capacidad para 64.146 espectadores.

Para Alemania, supone su primera clasificación a las eliminatorias de un Mundial desde el título conquistado en 2014 en el Maracaná, después de dos humillantes eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, en Rusia 2018 y Catar 2022.

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Y para Paraguay, en su regreso a una Copa del Mundo tras perderse las ediciones de 2014, 2018 y 2022, supone cerrar los ojos y volver a soñar con Sudáfrica 2010, cuando firmó su mejor actuación histórica al alcanzar unos cuartos de final.

Sin embargo, la clasificación no ha apagado el ruido ni las dudas que rodean a ambas selecciones, con Julian Nagelsmann y Gustavo Alfaro en el foco de las críticas.

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Alemania goleó a la débil Curazao por 7-1 tras sufrir en los 45 minutos iniciales, remontó a Costa de Marfil en el tiempo de descuento (2-1) y cayó ante Ecuador (2-1), una resultado que sentó muy mal pese a que ya estaba clasificada como primera de grupo.

Ese entorno germano, con Jurgen Klopp como una de sus voces más influyentes, reclama a Nagelsmann que haga jugar mejor a Alemania, así como la entrada en el once de Deniz Undav, delantero del Stuttgart que ha sido revulsivo con tres goles saliendo desde el banquillo.

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Paraguay encajó un correctivo ante Estados Unidos (4-1), se impuso de forma heroica a Turquía (0-1) tras la expulsión de Miguel Almirón en el primer tiempo y rascó un empate sin goles ante Australia con un planteamiento ultradefensivo para asegurar la clasificación.

Fue una apuesta arriesgada de Alfaro, ya que Paraguay aún podía haber quedado fuera con una carambola de resultados.

"Y si nos toca quedar eliminados, nos toca quedar eliminados", respondió el seleccionador a las críticas por su estrategia ante Australia.

Alfaro volverá a tener a su disposición a Miguel Almirón, que pasó a la historia como el primer expulsado en un Mundial por taparse la boca al discutir con un rival, mientras que perdió a Diego Gómez, suspendido con dos amarillas.

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Este Alemania-Paraguay tiene un precedente en la memoria de las Copas del Mundo. En 2002, ambos equipos se cruzaron en Seogwipo (Corea del Sur), en la primera eliminatoria de un Mundial todavía con 32 selecciones.

Alemania, que sería finalista en Yokohama (Japón), se llevó el duelo por 1-0 con un gol de Oliver Neuville en el minuto 88.

Existe un precedente más reciente entre ambos: un 3-3 en un amistoso disputado en 2013 en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern.

Con revancha o no, el ganador de este Alemania-Paraguay se medirá en octavos de final al vencedor del Francia-Suecia el 4 de julio en Filadelfia (Estados Unidos).

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- Alineaciones probables:

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum o Nathanael Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; y Kai Havertz.

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Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón, Julio Enciso; y Gabriel Ávalos.

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Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos).

Hora: 16.30 local (20.30 GMT). EFE