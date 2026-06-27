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Yeremy Pino, pendiente de pruebas por una lesión en el hombro izquierdo

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Yeremy Pino, extremo de la selección española, acabó el partido ante Uruguay con una lesión en el hombro izquierdo tras caer mal en un choque, por lo que el futbolista está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión.

“Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es”, aseguró Luis de la Fuente, seleccionador, tras el partido.

Un grado de lesión que se conocerá ya de vuelta en Chattanooga (Tennessee) procedentes de Guadalajara (México), donde se disputó el partido.

Yeremy Pino sufrió la caída en el minuto 87 y, tras unos minutos tendido en el terreno de juego, pudo volver al campo, ya que a España no le quedaban más cambios, pero muy mermado por el dolor. EFE

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