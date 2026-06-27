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Veinte años del accidente del metro de València: "Hay que luchar, aunque sea duro y largo"

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Loli Benlloch

València, 27 jun (EFE).- Veinte años después del accidente de metro de València que dejó 43 muertos y 47 heridos, las tres personas que han presidido la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J) afirman que "hay que luchar", aunque "sea muy duro y largo en el tiempo", y que ahora "pasan el testigo" a las víctimas de la dana.

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Enric Chulio, Beatriz Garrote y Rosa Garrote han hecho balance de estas dos décadas en una entrevista con EFE frente al monumento que recuerda a las víctimas del metro, donde el próximo 3 de julio celebrarán un acto de homenaje, en el que en esta ocasión les acompañarán las tres asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.

El primer presidente de la asociación de víctimas del metro, entre 2006 y 2008, fue Enric Chulio, quien asegura que para ellos "no hay diferencia" con otros aniversarios, que afrontan como un momento de conmemoración, y afirma que con el tiempo "se aprende a vivir" con la ausencia de la persona fallecida -en su caso, su mujer, Maribel-.

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Recuerda la labor de la asociación como "muy duro, muy pesado", hasta el punto de que personalmente no sabe cómo lo resistió. "Lo que tenía claro es que no podía quedarme en casa" ante la falta de respuesta de las autoridades valencianas, "no me podía conformar y sentí el impulso de salir a protestar", asevera.

Chulio admite que la dana de Valencia de 2024, en la que murieron 230 personas, le removió, porque "las conexiones son inevitables", ya que se repiten las actitudes de quienes gobiernan de "no querer asumir las responsabilidades" por "reaccionar tarde y mal" y de "no querer rectificar el error".

Beatriz Garrote, que presidió la AVM3J de 2008 a 2015, considera que la herida del accidente está "bastante saneada", porque tras unos inicios en los que se sintieron "totalmente abandonados y muy solos" y les dieron "carpetazo" político y judicial atribuyendo la culpa al maquinista, tras años de lucha finalmente se sienten "reparados".

Lamenta que dos décadas después la respuesta del Gobierno valenciano ante otra desgracia, la dana, sea "la misma de ningunear a las víctimas, intentar criminalizarlas, separarlas, desacreditarlas y mirar para otro lado, sin asumir la responsabilidad", y afirma que les unen tantas cosas a ambos colectivos que compartirán el acto del próximo día 3.

También considera que entre las asociaciones de víctimas hay "como un testigo de relevos" que se van pasando: en su día a las del metro les ayudaron, reconfortaron y guiaron las víctimas del Yak 42 y del 11M, y a su vez ellas estuvieron luego con las del accidente de Spanair de 2008 o las de Madrid Arena de 2012.

Rosa Garrote preside desde 2015 la asociación, que sigue activa aunque tiene poca actividad desde que 2020 se dictó la sentencia que condenó a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), y que se disolverá cuando se repare el monumento con 43 relojes blancos y 7 negros instalado en plena calle San Vicente Mártir, sobre la curva del accidente de metro y a escasos metros de la estación ferroviaria de Joaquín Sorolla.

De estos años saca un "balance positivo", el haber demostrado que los movimientos ciudadanos "sirven para algo, aunque sea muy duro y muy largo en el tiempo", y que "siempre vale la pena luchar" por lo que se cree. Pero también les queda "una espinita": esperaban que su dolor sirviera para que nadie más sufriera su "maltrato institucional" y ven que se repite con las víctimas de la dana.

Admite que los primeros años de la asociación fueron "muy duros", con momentos "difíciles de soledad e impotencia" en sus concentraciones mensuales en la plaza de la Virgen de València, pero finalmente con el acuerdo judicial por el que cuatro exdirectivos de FGV reconocieron su responsabilidad también "se limpió el nombre" de la asociación.

Tanto Rosa como Beatriz Garrote se emocionan al recordar a su hermana Maika, que murió en el accidente en el que su sobrina Violeta resultó herida, y señalan que, aunque el vigésimo aniversario supone para ellas "un número más", es un momento que van a vivir acompañadas de "asociaciones hermanas" y para recordar que "si se quiere, se puede". EFE

(foto) (vídeo)

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