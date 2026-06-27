Un paciente agrede a una sanitaria mientras le atendían en Urgencias en hospital de Elche

Alicante, 27 jun (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad tras agredir a una trabajadora sanitaria de un hospital público de la ciudad mientras desempeñaba sus funciones en el servicio de urgencias.

Según ha informado este sábado la Policía Nacional, los hechos ocurrieron durante la asistencia a un paciente que presentaba una fractura.

Cuando el personal médico trataba de reducir la lesión, el hombre comenzó a mostrarse agresivo, presuntamente a causa del dolor, y propinó varios puñetazos en la espalda de la sanitaria.

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Además, agarró a la trabajadora por los hombros y la zarandeó mientras gritaba "que no le tocaran".

La víctima presentó una denuncia en dependencias policiales y aportó la correspondiente comunicación de accidente laboral, lo que dio inicio a la investigación para esclarecer los hechos e identificar al presunto autor.

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En la investigación se constató que la agredida tenía la condición de empleada pública y que la agresión se produjo mientras desempeñaba sus funciones en un hospital, por lo que los hechos fueron investigados como un presunto delito de atentado a agente de la autoridad.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche localizaron posteriormente al sospechoso y procedieron a su detención.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Elche.

La actuación se enmarca en las medidas de prevención y respuesta frente a las agresiones a profesionales sanitarios, reforzadas a través de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, una herramienta impulsada para mejorar la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y los centros sanitarios ante el incremento de este tipo de incidentes, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones y ofrecer una respuesta policial más rápida y eficaz, indica la Policía. EFE

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