Un festival de música clásica llenará de vida este verano una pequeña aldea albaceteña

Madrid, 27 jun (EFE).- Música clásica en plena naturaleza de la mano del reconocido pianista Óscar Caravaca es el reclamo de uno de los festivales más singulares de este verano, el Nerpio-Yetas Music Festival, que durante unos días llenará de vida una pequeña aldea albaceteña situada en el corazón de la Sierra del Segura.

Un evento que tendrá lugar del 30 de julio al 2 de agosto y que celebra ya su décima edición desde que en 2015 el propio Óscar Caravaca decidiera alumbrarlo preocupado por cómo la España vaciada devoraba la aldea de Yetas (en el municipio de Nerpio), donde tiene sus raíces familiares pese a nacer en Mallorca en 1985, informan a EFE fuentes de la organización.

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Desde entonces y hasta ahora, este enclave situado en el corazón de la Sierra del Segura y muy próximo a las provincias de Murcia, Jaén y Granada se llena de grandes apasionados de la música clásica de todas partes de España para llenar de vida un lugar que durante el resto del año solamente cuenta con alrededor de una veintena de habitantes.

Pero también habrá cabida a otros géneros como el jazz o el flamenco, además del folclore de la región y otras actividades culturales como concursos de pintura, talleres de poesía, excursiones, actividades infantiles o degustaciones de la gastronomía de la zona.

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Con la colaboración de la asociación cultural Amigos de Yetas y otros apoyos institucionales, el FEST-YN ha ido ganando con el paso de los años en calidad con la presencia de destacados artistas que, al igual que Caravaca, actúan de manera totalmente desinteresada.

"Es una forma de activar el territorio, reunir generaciones y demostrar que la España rural también puede crear cultura con ambición, identidad propia y proyección internacional", reconoce el pianista mallorquín, encargado de inaugurar el festival la noche del 30 de julio en Las Eras de Yetas con 'Entre dos mundos', un recital de piano solo y a cuatro manos junto a la hongkonesa Man Minnie Ho.

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Él mismo repetirá la noche siguiente, esta vez en Nerpio, con el estreno en Europa de su composición ‘Escenas en la Sierra del Segura’ para cuarteto de viento y piano, a la que seguirán después obras de George Gershwin, Manuel de Falla, Darius Milhaud, Claude Bolling y Teixidó Ponce.

El turno del sábado 1 de agosto, de nuevo en Las Eras de Yetas, será para ‘Flamenco en los lienzos de Jiménez Aranda', un espectáculo de baile, cante y guitarra en el que se reinterpretarán ocho obras del pintor sevillano, y la clausura llegará el domingo 2 con la gala de jóvenes talentos y un concierto de jazz de la joven Celia Serrano. EFE

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