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Sumar vuelve a empujar al PSOE para volver a aprobar la prórroga de alquileres en el Consejo de Ministros

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Sumar vuelve a dar la pelea para tratar de aprobar de nuevo la prórroga de los contratos de alquiler e incluir la medida dentro del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Oriente Medio, que abordará el Consejo de Ministros este lunes.

Desde el socio minoritario han intensificado los mensajes para volver a retomar esta medida, que se incluyó en un decreto específico que tumbó en abril el Congreso, como muestra de que el Gobierno tiene una hoja de ruta ambiciosa en materia social para el tramo final de legislatura, en línea con la inyección de 6.200 millones de euros extra en dependencia en dos años anunciada recientemente.

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En este sentido, las dos alas del Ejecutivo están manteniendo contactos de cara a las medidas a incluir para el conjunto de iniciativas que se llevarán al Consejo, que tratará también el nuevo cuadro macroeconómico, según indican fuentes conocedoras de dichas negociaciones.

Desde el sector ligado al socio minoritario recalcan a Europa Press que perciben en el PSOE otra vez resistencias para volcarse con la prórroga de alquileres, sobre todo a la hora de incluirla en un único decreto de medidas.

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LE PIDIÓ A SÁNCHEZ QUE HICIERA SUYA LA MEDIDA EL MIÉRCOLES

Sumar interpeló directamente al presidente, Pedro Sánchez, a incluir el tope a los precios de alquiler mediante esta prórroga durante su comparecencia del miércoles y lamentó que el presidente no diera respuesta a su demanda.

De hecho, el conjunto del espacio admitió su decepción por su falta de anuncios y defiende que reactivar la agenda legislativa del Gobierno es la mejor respuesta a la crisis por los casos de corrupción que salpican al PSOE.

Sin embargo, Sumar mantiene su apuesta por esta medida y redobla la presión hacia el PSOE pidiendo seguir la estela del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien recientemente ha sacado adelante la congelación de alquileres para casi un millón de viviendas.

BUSTINDUY PIDE EMULAR AL ALCALDE DE NUEVA YORK

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apeló este viernes en redes sociales a emular al regidor, uno de los referentes internacionales del espacio progresista, para volver a llevar al Congreso la prórroga de alquileres, convencido de que pueden concitar esta vez mayoría de la cámara pese a que en abril PP, Vox y Junts lo rechazaron.

También se expresó en línea similar el portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien reclamó a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, garantizar que la prórroga de alquiler se incluya en el nuevo paquete de medidas. "Basta de excusas", ha escrito Ibáñez en la red social 'X' para afirmar que "vuelve a haber margen" para recuperar la medida y aprobarla en el futuro decreto.

Sumar ya forzó que al menos esta medida se aprobara en un decreto propio, desgajado de otras iniciativas de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Irán, cuando apuró la negociación del PSOE in extremis propiciando así que se retrasara en marzo la celebración del Consejo de Ministros que aprobó las iniciativas para compensar el alza del precio de la energía.

Sectores de Sumar opinan que, pese a las dificultades por las que pasa el PSOE ante los casos que afectan al entorno del partido, hay un contexto que puede ser propicio para aprobar leyes o decretos, al estimar que los socios estarían por la labor de conseguir logros para sus respectivos electorados en esta fase final de legislatura.

El socio minoritario viene reclamando también que se desbloquee de una vez la proposición de ley para regular el alquiler de temporada y la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, dijo que pese a la decepción con la comparecencia de Sánchez había apreciado un cambio de actitud en los socialistas respecto a algunas de las iniciativas de promulgan.

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EuropaPress

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