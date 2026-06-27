Page invita al PSOE a la autocrítica y a pensar también en el partido de "pasado mañana"

Madrid, 27 jun (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha invitado este sábado a su partido a realizar "autocrítica" y a pensar no solo en el PSOE de hoy, dirigido por Pedro Sánchez, sino a tener la perspectiva del partido "de pasado mañana, de los que les toque" dirigirlo en el futuro.

En su intervención a puerta cerrada en el Comité Federal socialista celebrado este sábado, García Page, el único líder del partido que ha expresado críticas a la actual dirección, ha pedido también "tomar medidas más de cortafuego con los compañeros que están afectados por casos de corrupción".

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En el audio al que ha tenido acceso EFE, se escucha decir a Page que "vería normal que ejerzáis acciones judiciales contra Leire (Díez), porque lo que tiene, lo que está haciendo, lo que se plantea o lo que se deduce es enormemente grave" y "seguramente irradiará otros muchos problemas".

García Page ha dicho además que no piensa en que haya podido haber financiación ilegal en el PSOE, pero en todo caso ha reclamado "saber" más y "poder tener una cierta tranquilidad de que, al menos a la organización, no nos van a imputar".

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Por otra parte, ha señalado en su intervención en el Comité Federal que el partido no puede "trasladar la imagen de que sea como sea, sin apoyos parlamentarios, con insultos todos los días, se trata de aguantar hasta el último día, más aún si se traduce en la opinión pública como miedo a poder convocar las elecciones". EFE