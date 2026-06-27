Martínez reconoce que la investigación en Soria genera "desconfianza" en los ciudadanos y pide evitar "condenas previas"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reconocido que la denominada 'Operación Fuentona', que investiga presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Soria, genera "desconfianza" en la ciudadanía y "enturbia la gestión", si bien ha reclamado "absoluto respeto" al procedimiento judicial y ha rechazado las "condenas anticipadas" y "la pena del telediario".

"No podemos estar satisfechos, pero también tenemos que ser conscientes de que el Estado de derecho tiene que funcionar y los poderes legislativos y judiciales tienen que desarrollar su trabajo con absoluto respeto", ha expresado el líder socialista a su llegada al comité federal del PSOE.

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A este respecto, Martínez ha señalado que esa "desconfianza" se traslada a través de los medios de comunicación, se traslada a la propia ciudadanía y "lógicamente surgen las dudas y la desconfianza y eso deteriora la democracia".

En la misma línea, ha trasladado su "absoluto respeto" a todos y cada uno de los procedimientos pero "sin condenas anticipadas, sin linchamientos previos, sin esa pena del telediario que en demasiadas ocasiones sufren los responsables públicos".

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Precisamente, ha subrayado que ni él ni el Ayuntamiento de Soria están inmersos en algún tipo de causa de investigación ni de acusación alguna, por lo que ha reclamado "suscribirse a la realidad, que pasa por la investigación de una exconcejal que tendrá que atenerse a las investigaciones policiales y judiciales y luego que la pague sí la ha hecho, pero sin condenas previas".

PROYECTO POLÍTICO Y ELECCIONES

Durante su intervención, el líder de los socialistas en Castilla y León también se ha expresado en relación con la situación política de la Comunidad, donde los ciudadanos son "muy conscientes" de lo que supone un gobierno de Partido Popular y Vox.

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Unos gobiernos que "ignoran y desprecian la igualdad, recortan derechos y libertades, no atienden los problemas reales de la ciudadanía e inventan prioridades nacionales", ha sostenido.

Frente a ello, ha puesto en valor al PSOE como "herramienta de transformación" de la sociedad a través de los gobiernos y por tanto cada minuto que los socialistas están en un ejecutivo, sea local o la Administración General del Estado, es tiempo que permite "realizar avances en derechos y libertades".

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En este sentido, se ha referido al compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner encima de la mesa unos presupuestos en los próximos meses con los cuales marcar un "objetivo y un rumbo político definido para poder hacer frente a todos los problemas de los españoles".

También ha destacado la importancia de tener una "voz clara en Europa y en el ámbito internacional" en la defensa de los derechos y las libertades de la sociedad, que es lo que "está en entredicho, porque la alternativa está ahí".

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Sobre la convocatoria de elecciones generales, Martínez ha asegurado que el líder del Ejecutivo central se ha "ganado el derecho" de convocar los comicios cuando crea conveniente, pero hasta ese momento lo "importante es gobernar y aprobar medidas legislativas y propuestas en beneficio de la gente".