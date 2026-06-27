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Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca asestadas por su pareja en Sevilla

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Sevilla, 27 jun (EFE).- Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta con heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

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La Guardia Civil llegó al domicilio alertada por los vecinos de la pareja, que escucharon gritos.

Cuando llegaron, se encontraron muerta a la mujer con varias heridas de arma blanca y al hombre herido.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, que tenía al menos un hijo menor de edad.

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"Si bien estamos en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de genero", ha comentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Toscano ha hecho un llamamiento "a todas las mujeres y al entorno de las mujeres" para que "ante el menor síntoma de violencia" alerten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se activen los protocolos.

De confirmarse el carácter de violencia machista de esta muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía, 25 en España, en lo que va de año. EFE

(foto) (vídeo)

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