El PSOE de Extremadura se compromete a "currar" para que el socialismo gane en España si se adelantan elecciones

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cortina, ha reivindicado este sábado el papel de la "periferia" y que "hay vida más allá de la M-30", pero ha evitado posicionarse sobre un hipotético adelanto de las elecciones generales.

Antes de entrar en la sede del PSOE de Ferraz en la que se celebra el comité federal del PSOE, Cortina ha asegurado ante a los medios de comunicación que su federación asiste con "ganas" y "fuerza" para afrontar el problema demográfico.

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Asimismo, ha explicado que su formación es la que más "ha hecho por la cohesión social" en España, el cual ha considerado uno de "los grandes retos democráticos y demográficos".

Dicho esto, al ser interpelado si el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones anticipadas, ha deslizado que, se adelanten o no los comicios, tratará de ganar los próximos comicios municipales, que se celebrarán en la primera mitad de 2027.

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Finalmente, Cortina ha criticado que en Extremadura "de donde no había problemas, se han creado muchos" tras la investidura de la líder autonómica 'popular', María Guardiola, y ha espetado que, si se llama a las urnas antes de tiempo, tendrán que "currar", arremangarse y salir a ganar para "hacer al PSOE de España ganador".