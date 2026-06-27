El gol de Baena, la defensa de Laporte y los movimientos de Pedri

Iñaki Dufour

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección española selló su pase como primera del grupo H del Mundial 2026, con un gol de Álex Baena, con una destacada actuación de Aymeric Laporte en las acciones defensivas, con los movimientos de Pedri González en el medio campo, la contención de Rodri Hernández y con la salida de balón de Pau Cubarsí.

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Así jugó España:

Unai Simón (4): Por primera vez en este Mundial, el portero transmitió inseguridad por alto. No atrapó las dos primeras acciones aéreas. Una concesión desaprovechada por Uruguay. Ágil con los pies, como recurso insistente ante la presión arriba de Uruguay.

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Marcos Llorente (7): En su vuelta al once, tras su suplencia en la segunda jornada, se movió bien durante todo el choque. En defensa, atento a los cortes oportunos, sobre todo en ayuda de los centrales, y en ataque por el sector derecho, desde el que envió el centro del primer gol en el minuto 42.

Cubarsí (7): Dentro de la agresividad y el uno para uno que planteó Uruguay en su presión, el central de 19 años tomó una dimensión especial en la salida de balón. Era el punto de partida para España. También estuvo certero en el corte. Solvente.

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Laporte (8): El central demostró por qué es indiscutible para Luis de la Fuente. Su jerarquía y su presencia son un plus para España. También su colocación. Imponente por arriba, salvador por momentos en algún cruce por abajo, fue protagonista de varias acciones defensivas claves para la selección española cuando el encuentro presentaba dudas.

Cucurella (5): La intensidad con la que se desplegó Uruguay redujo el impacto ofensivo del lateral izquierdo, que necesitó emplearse a fondo en la defensa, a veces con acierto y otras sin él. Más irregular que en los anteriores dos encuentros en este Mundial.

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Pedri (7): El faro de España en el medio campo, siempre fue el más hábil de todos en el medio. También quién intuyó y percibió la mejor forma de superar las líneas contrarias, tan compactas. Fue muchas veces un laberinto para casi todos los jugadores de España. El también lo sufrió, pero, por momentos, encontró el recurso. De su desborde en medio campo, ante tres rivales, surgió el camino del 0-1. Fue cambiado en el minuto 60 por Fabián Ruiz.

Rodrigo (6): Posicional, contenido ante la presión rival, mezcló momentos buenos con algún pase impreciso, como una pérdida de balón cerca del área que ocasionó una opción de Uruguay.

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Mikel Merino (5): Novedad en el once, por primera vez titular en este Mundial, el centrocampista del Arsenal jamás se sintió cómodo. Apenas recibió entre líneas, sin capacidad de giro ni de remate sobre el área contraria, por la intensidad de sus oponentes. Intermitente. Le faltó entrar más en juego. Fue cambiado en el minuto 60 por Dani Olmo.

Lamine Yamal (6): Titular por segundo encuentro seguido, ya listo totalmente de su lesión muscular, insistió, insistió e insistió, pero sin la lucidez ni el desborde que acostumbra. El férreo marcaje de Sanabria y las ayudas defensivas de sus compañeros en Uruguay generaron una nube de piernas para aplacar el regate del extremo, cambiado en el minuto 76 por Nico Williams.

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Mikel Oyarzabal (5): Dentro de un partido así, Oyarzabal lo sufrió en la delantera, sin remates, desasistido, con contadas apariciones en el ataque, casi todas en desventaja o de espalda. Un duelo muy complejo y desesperante para el máximo goleador de España en la era Luis de la Fuente. Fue cambiado en el minuto 76 por Ferran Torres.

Álex Baena (7): Inspirado, con un susto en un balón perdido, en su segunda titularidad consecutiva en el Mundial por el extremo izquierdo, Baena marcó el 0-1 en el minuto 42. Su disparo dentro del área encontró la colaboración de Muslera, que no atrapó el remate. Crece el centrocampista del Atlético de Madrid en la selección española. Fue amonestado en el inicio del segundo tiempo. Fue reemplazado por Yéremy Pino en el 65.

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Dani Olmo (7): Titular en la segunda jornada, reserva en la tercera ante Uruguay, su entrada en el campo dio frescura a España. Tuvo la ocasión del 0-2. Entró en el minuto 60 por Mikel Merino. Uruguay reclamó un posible penalti suyo en el tramo final.

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Fabián Ruiz (5): Suplente por segundo encuentro seguido, pero uno de los jugadores indudables también para De la Fuente, entró en el minuto 60 por Pedri. Complementó el medio campo.

Yéremi Pino (5): En el minuto 65, entró por la banda izquierda en sustitución de Baena. Se lesionó en el hombro derecho en el tramo final.

Nico Williams (s.c.): Entró en el minuto 76 por Lamine Yamal. Más rodaje para el extremo del Athletic Club, que aún no ha sido titular en este Mundial.

Ferran Torres (s.c.): Fue el sustituto de Mikel Oyarzabal en el minuto 76. Falló el 0-2 en los instantes finales. EFE