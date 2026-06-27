Dos heridos, uno grave, en un tiroteo en Barcelona, donde se busca al agresor

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Barcelona, 27 jun (EFE).- Dos hombres han rsultado heridos, uno de ellos grave, en un tiroteo registrado este sábado en Barcelona durante una discusión en la vía pública, suceso por el que se busca al autor de los disparos, que ha huido del lugar, han informado los Mossos d'Esquadra.

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El suceso ha tenido lugar sobre las 15.30 horas por causas que ahora se investigan en la calle de Sas, en el barrio del Bon Pastor de la capital catalana, han explicado a EFE fuentes de la policía catalana.

En esa vía, varias personas se han enzarzado en una discusión durante la cual uno de ellos ha disparado varios tiros, a consecuencia de lo cual ha resultado herido grave un hombre, aunque no se teme por su vida, y un segundo en estado leve.

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Los dos han sido trasladados por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El autor de los disparos, según los Mossos, se ha marchado del lugar por su propio pie y ahora la policía lo busca por la zona.

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Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) que han asumido el caso trabajan con la hipótesis de que el suceso responda a la resolución de un conflicto entre particulares. EFE