Detenido por sustraer a su hija en Mallorca escondiéndola en un maletero hasta Kosovo

Palma, 27 jun (EFE).- Un padre fue detenido el 24 de junio acusado de sustraer a su hija dos semanas atrás en Mallorca para llevársela hasta Kosovo en un maletero, donde la escondió para que viajara en el barco sin ser vista, aunque finalmente la niña fue localizada en buen estado y devuelta a su progenitora.

En un comunicado publicado este sábado, la Guardia Civil, encargada de llevar a cabo la operación, bautizada como Ura, ha detallado que el progenitor planificó la fuga, puesto que adoptó numerosas medidas de seguridad para dificultar su localización.

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La investigación comenzó a raíz de la denuncia presentada por la madre de la menor, que alertó de la desaparición de su hija y de que el padre le había comunicado que había abandonado España junto a la niña, lo que motivó la activación de un dispositivo para reconstruir los movimientos del individuo y localizar a la menor.

Uno de los puntos clave de la investigación fue la detección del movimiento de un dispositivo AirTag que la menor llevaba oculto en su mochila, que tenía como objetivo desviar la atención de los investigadores y ofrecerles una pista falsa.

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Lo que inicialmente podía parecer un indicio directo terminó revelándose como una maniobra de distracción: el dispositivo había sido introducido en un sobre postal con destino a Marruecos, presuntamente por una persona de su entorno a la que el investigado habría encargado dicha gestión.

Los guardias civiles llevaron a cabo gestiones en domicilios vinculados, revisaron cámaras de seguridad, analizaron movimientos bancarios, comprobaron salidas marítimas desde la isla y activaron canales de cooperación policial internacional.

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La autoridad judicial dictó una Orden Europea de Detención y Entrega, así como auto de prisión contra el investigado.

Los investigadores reconstruyeron el itinerario seguido desde Mallorca hasta distintos países europeos, hasta situar finalmente el foco en Kosovo.

Durante esas gestiones tuvieron conocimiento de que el padre habría cancelado sus cuentas bancarias y eliminado sus perfiles en redes sociales, con el fin de reducir su huella digital y dificultar su rastreo.

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La policía alemana localizó en territorio alemán un vehículo con la misma matrícula que la utilizada por el investigado durante su huida, circunstancia que permitió reforzar la hipótesis de que podrían haberse utilizado placas dobladas o falsificadas para dificultar la trazabilidad de los desplazamientos.

A ello se sumaba que el investigado estaría modificando progresivamente su apariencia física con el objetivo de pasar desapercibido en Kosovo y evitar ser identificado.

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Finalmente, las autoridades policiales de Kosovo comunicaron el 24 de junio la detención del investigado y la localización de la menor.

La niña fue hallada en buen estado y puesta bajo protección de las autoridades competentes, y regresó el viernes junto a su madre a su domicilio de Mallorca. EFE

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