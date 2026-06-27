De la Fuente: "Nos han llevado al límite y hemos estado a la altura de las circunstancias"

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El seleccionador de España, Luis de la Fuente, afirmó este viernes que Uruguay llevó a su equipo "al límite" en la victoria de 1-0 frente al combinado suramericano, y destacó que no se ha entrado en "provocaciones" en un partido "de mucha dureza".

"Nos han llevado al límite y hemos estado a la altura de la exigencia", indicó De la Fuente en rueda de prensa tras el encuentro celebrado en Guadalajara (México).

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De la Fuente indicó que "la valoración del partido es muy favorable" y se mostró "feliz" por la manera de resolver el encuentro.

"Hemos estado a la altura de un partido de máxima exigencia, de mucha dureza y no hemos entrado en provocaciones (...) El equipo siempre responde. Hoy hemos sabido jugar otro tipo de partido", agregó al comentar al agresivo juego de los uruguayos, que quedaron eliminados del torneo tras la derrota.

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La selección española, clasificada para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, superó la primera fase del torneo por tercera edición consecutiva y se clasificó como primera del grupo.

"Hemos conseguido algo muy difícil y lo que nos espera lo será aún más. Toca descansar", concluyó.

El camino de España está relativamente marcado puesto que sabe que su primer adversario será Argelia o Austria, dependiendo de cuál de los dos sea segundo en el cuarteto J, el próximo 2 de julio en Los Ángeles. EFE

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