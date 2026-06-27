Bielsa en tres Mundiales: Dos eliminaciones en fase de grupos y unos octavos de final

Santiago Carbone

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Marcelo Bielsa volvió a quedar fuera de una Copa del Mundo en fase de grupos, al repetir con Uruguay lo que ya había hecho con Argentina en Corea-Japón 2002. Su mejor actuación seguirá siendo la que tuvo con Chile al alcanzar los octavos de final, hace dieciséis años, en Sudáfrica 2010.

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Sumando las tres Copas del Mundo, el entrenador argentino dirigió diez partidos. Sumó apenas tres victorias, igualó en otras tres oportunidades y perdió los restantes cuatro partidos.

"Estaba totalmente seguro que Argentina iba a ser campeón del mundo y no pasó la primera ronda. El de Argentina era un equipo extraordinario, que en la eliminatoria salió primero, creo que por 12 o 14 puntos de diferencia (...) Era un equipo único desde mi punto de vista y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo a aquel equipo. Con justicia reclaman", dijo Bielsa tiempo atrás.

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Y añadió: "Evidentemente, Argentina a ese torneo no llegó con la forma que había adquirido en la eliminatoria. No logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable".

La Albiceleste sumó 43 puntos en las eliminatorias y llegó a la Copa del Mundo como una de las grandes favoritas. En su plantilla contaba con futbolistas como Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Diego Simeone, Pablo Aimar, Cristian 'Kily' González, Ariel Ortega, Hernán Crespo, Claudio 'Piojo' López y Gabriel Batistuta.

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Argentina venció en el primer partido a Nigeria por 1-0 con un gol de Batistuta y en el segundo perdió por idéntico resultado frente a Inglaterra gracias a un tanto de David Beckham.

Suecia había igualado con los ingleses y había derrotado a los africanos, por lo que la Albiceleste debía vencerlo para sellar su boleto a los octavos de final.

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Eso no sucedió. El juego acabó 1-1 con goles de Anders Svensson y Crespo y Argentina se despidió del Mundial.

Bielsa tuvo su revancha ocho años después, cuando ya estaba al frente de la selección de Chile, a la que llevó a la Copa del Mundo tras doce años de ausencia. Fue tras acabar segundo en las eliminatorias a solo un punto del líder.

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Se estrenó venciendo por 0-1 a Honduras, con un tanto de Jean Beausejour, y luego derrotó también por la mínima a a Suiza, con un gol de Mark González.

En el tercer partido, perdió por 1-0 ante la España de Vicente del Bosque, que con figuras como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Hernández, Andrés Iniesta o David Villa acabó consagrándose campeona del mundo.

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Chile avanzó segundo a los octavos de final y allí debió enfrentarse a Brasil. Dos goles en el primer tiempo y otro más en el segundo acabaron con los de Bielsa, que dijeron adiós tras perder por 3-0.

En el año 2023, el argentino se convirtió en nuevo seleccionador de Uruguay y una vez más el Mundial aparecía en el horizonte. La Celeste fue cuarta en las eliminatorias con 28 puntos tras comenzar de gran manera y sufrir un poco más sobre el final.

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Uruguay se estrenó en la Copa del Mundo igualando 1-1 ante Arabia Saudí gracias a un tanto sobre el final de Maximiliano Araújo que mantuvo vivas las esperanzas.

En el segundo juego comenzó perdiendo frente a Cabo Verde y remontó con un nuevo gol de Araújo y otro de Agustín Canobbio. Pero no pudo aguantar la ventaja y los africanos se llevaron un empate.

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El juego de este viernes ante España era vital para la Celeste: debía ganar o al menos igualar y que el partido Arabia Saudí-Cabo Verde finalizara empatado.

Esto último sucedió, pero la Celeste no pudo hacer su parte. La Roja la venció por 1-0 y la dejó afuera del Mundial.

Bielsa cerró su tercera participación en una Copa del Mundo con una nueva eliminación en fase de grupos. EFE