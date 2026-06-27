Baena sella la primera posición de España y elimina a Uruguay

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- Un gol de Álex Baena en el minuto 42, con fallo incluido del portero Fernando Muslera, aseguró la primera posición del grupo H de la selección española, que espera rival en dieciseisavos, y eliminó a la uruguaya del Mundial 2026. EFE

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