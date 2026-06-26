Vox cifra en 90.000 millones de euros anuales el coste de la burocracia institucional

Madrid, 26 jun (EFE).- Vox cifra en 90.000 millones de euros al año el coste de la excesiva burocracia institucional, el equivalente, según sus cálculos, al 88 % de todo el gasto sanitario público anual, a la construcción de más de 300 hospitales totalmente equipados o a la creación de 800.000 viviendas protegidas.

Así lo asegura en su web el partido de Santiago Abascal, que ha creado un buzón de sugerencias para combatir lo que denomina la "hiperregulación", que se sumará a las medidas incluidas en el 'Programa de desregulación' que presentará este sábado tras su Asamblea General Ordinaria.

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En opinión de Vox, hay "demasiadas" y "malas" leyes que deben ser derogadas porque, según dice, destruyen la economía y asfixian e impiden la prosperidad de empresas y trabajadores.

Un "sinsentido", afirma, con el que pretende acabar "cuando la fuerza de las urnas" se lo permita.EFE