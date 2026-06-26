Vinícius, Rayan y Douglas Santos, los únicos titulares en el entrenamiento de Brasil

Morristown (EE.UU.), 26 jun (EFE).- Vinícius, Rayan y Douglas Santos fueron los únicos titulares de la selección brasileña que participaron sobre el campo en el entrenamiento de este viernes con miras a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Japón.

El resto de los futbolistas que salieron de inicio en el encuentro contra Escocia, que se saldó con victoria por 3-0 para la Canarinha, se quedaron en el gimnasio para una sesión de trabajo regenerativo, en la localidad de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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De esta forma, Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá y Matheus Cunha no aparecieron sobre el césped en los quince minutos del entrenamiento abiertos a los medios de comunicación.

Fuentes de la 'Seleção' explicaron a EFE que la ausencia de este grupo de titulares responde a la necesidad de controlar el esfuerzo físico.

Por otro lado, Raphinha, lesionado en la región posterior del muslo derecho desde la segunda jornada de la fase de grupos, continúa con las sesiones de fisioterapia para reincorporarse lo antes posible a la dinámica del grupo.

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La Canarinha retomó este viernes su rutina de trabajo después de que el seleccionador Carlo Ancelotti les diera el jueves libre, tras golear a Escocia y asegurar el liderato del Grupo C.

En la parte del entrenamiento abierta a la prensa, reinó el buen ambiente entre la plantilla y la comisión técnica liderada por 'Carletto', quien tuvo un momento de distensión y risas con Neymar, según presenció EFE.

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El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en dieciseisavos de final en Houston.

El último enfrentamiento con el combinado asiático fue de amargo recuerdo para los brasileños, ya que dejaron escapar un 0-2 a favor y terminaron perdiendo 3-2 en un amistoso disputado en octubre del año pasado en Tokio.

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No obstante, la 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos y está con la moral alta, después de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y Escocia por idéntico resultado (3-0). EFE

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