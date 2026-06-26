"Vinícius está en una fase increíble", afirma Rayan

Basking Ridge (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El extremo de la selección brasileña Rayan afirmó este viernes que su compañero Vinícius Júnior está "en una fase increíble", en vísperas de enfrentarse a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Vinícius es muy importante para nosotros. Está viviendo una fase increíble. Él, Matheus Cunha, Neymar, los tipos de arriba... Vinícius está ayudándome bastante también a ganar confianza", dijo el atacante del Bournemouth en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

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Vini, delantero del Real Madrid, está siendo la gran figura de la selección brasileña en esta Copa del Mundo, con cuatro goles y una asistencia en los tres partidos de la fase de grupos.

"Sabemos lo que Vinícius puede proponer a nuestro equipo", manifestó Rayan, que compartió tridente con el camisa 7 en el último partido del Grupo C contra Escocia, que se saldó con goleada por 3-0 para el combinado sudamericano.

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En otro momento de su comparecencia, Rayan, el jugador más joven de la convocatoria de Brasil en este Mundial, resaltó el papel que ha tenido en su formación el Bournemouth, en el que aterrizó en enero pasado, y en concreto el técnico Andoni Iraola, que acaba de firmar con el Liverpool.

"(Iraola) me ayudó mucho. Desde que llegué allí habló conmigo prácticamente todas las semanas. Me dijo que iba a ayudarme a llegar a la selección brasileña y lo consiguió. Fui muy feliz con él allí, me ayudó muchísimo y creo que también será feliz en el Liverpool", manifestó.

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El lunes, la pentacampeona del mundo se medirá a Japón en dieciseisavos de final en Houston.

La 'Seleção' ha ido de menos a más en la fase de grupos y está con la moral alta, después de empatar con Marruecos (1-1) y golear a Haití y a Escocia por idéntico resultado (3-0). EFE

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