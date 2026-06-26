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Thea LaFond vuela hasta los 15,25 metros en Zagreb

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- La saltadora dominiquesa Thea LaFond, vigente campeona olímpica, acaparó todos los focos en la reunión de Zagreb, décima etapa del Circuito Continental Oro, tras imponerse este viernes en la final de triples salto con un intento de 15,25 metros la mejor marca mundial del año.

Un registro que demostró la capacidad competitiva de la saltadora caribeña que, por fin, pudo tomarse la revancha sobre la cubana Letayis Pérez, la mujer que la privó de la victoria en los pasados Mundiales de Tokio.

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De hecho, todo parecía destinado al triunfo de la saltadora cubana que tras las cuatro primeras rondas de saltos lideraba la clasificación con un mejor intento de 14,74 metros.

Pero LaFond, que contaba este curso con una mejor marca de 14,84 metros, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente y con un espectacular quinto intento dio la vuelta a la situación, tras volar hasta los 15,25 metros.

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Veintitrés centímetros más que su hasta ahora mejor marca personal, los 15,02 metros con los que se colgó el oro en los Juegos de París, un impresionante saltó que situó a Thea LaFond en la novena posición de la clasificación mundial de todos los tiempos.

Tampoco defraudó en su primera competición en Europa en tres años la legendaria atleta jamaicana Elaine Thompson-Herah, doble campeona olímpica de los 100 y 200 metros en los Juegos de Río 2016 y Tokio 2020, que se impuso en la final del hectómetro con un tiempo de 10.91 segundos.

Marca a la que la atleta jamaicana, que cumplirá 34 años el próximo sábado, no se acercaba desde 2024 cuando sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles, que la mantuvo casi un año y medio alejada de las pistas.

Un calvario que concluyó el pasado mes de febrero cuando volvió a la competición en Kingston, el mismo escenario donde Thompson-Herah, firmó su mejor marca del curso en los 100 metros, los 10.92 segundos que la jamaicana logró en el Velocity Fest.

Tiempo que la antillana rebajó en una centésima este jueves en Zagreb, donde Elaine Thompson-Herah se impuso con una marca de 10.91 segundos a atletas de la talla de su compatriota Brianna Lyston, segunda con 10.94, o la polaca Ewa Swoboda, tercera con 10.98 segundos.EFE

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