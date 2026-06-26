Scaloni se plantea sustanciales cambios y la titularidad de Messi se torna una incógnita

Kansas City (Estados Unidos), 25 jun (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se plantea presentar este sábado frente a Jordania un once integrado en su mayoría por jugadores que no han tenido minutos y dejar abierta la puerta a Lionel Messi para decidir si descansa o entra en la cancha del estadio de Arlington (Texas).

Con dos victorias en igual cantidad de presentaciones, la Albiceleste acabará en lo más alto del Grupo J sin importar lo que suceda tanto en ese partido como en el que en forma simultánea jugarán Argelia y Austria.

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Aunque los habituales han manifestado abiertamente su disposición a jugar, Scaloni quiere dar minutos a otros valores, pero manteniendo entre los tres palos a Emiliano 'Dibu' Martínez.

Este miércoles, en el último entrenamiento abierto a la prensa, 25 de los 26 convocados saltaron al campo de juego desde el inicio, al tiempo que Cristian 'Cuti' Romero comenzó trabajando en el gimnasio.

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El central del Tottenham Hotspur fue reemplazado durante 57 minutos del partido entre Argentina y Argelia por Nicolás Otamendi, quien debe volver a la formación titular.

Al nuevo jugador de River Plate deben acompañarle en defensa, según comentarios del entorno del seleccionador, el lateral Gonzalo Montiel, ya recuperado de una sobrecarga muscular en la pierna derecha, así como Marcos Senesi y Nico Tagliafico.

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De confirmarse estas modificaciones, River tendrá a dos titulares: Otamendi y Montiel, y los Spurs perderán temporalmente a 'Cuti', pero sumarán a Senesi.

En zona de contención se espera que haya oportunidad para Exequiel Palacios y Leandro Paredes, y más adelante, la prenda deportiva argentina apuesta por Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso.

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Otros convocados que por el momento no jugaron y podrían hacerlo contra Jordania son Valentín Barco, Juan López y Nico Paz. Julián Álvarez, que sumó 26 minutos en el debut con Argelia y otros tantos contra Austria.

Superado el partido de cierre de la fase de grupos contra Jordania, la Albiceleste afrontará el 3 de junio en Miami su partido de dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo H, que se define este viernes con los partidos Cabo Verde-Arabia Saudí y Uruguay-España.

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El campeón de la pasada edición de Mundial se entrenó hoy a puerta cerrada en la ciudad de Kansas City. Este viernes la plantilla viajará a Dallas.

Jordania y Argentina se enfrentarán allí por la última fecha del Grupo J, mientras que en Kansas City jugarán Argelia y Austria. EFE