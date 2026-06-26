Sábado, 27 de junio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- PANAMÁ-INGLATERRA. Inglaterra quiere enderezar su rumbo este sábado en el Grupo L del Mundial 2026 con una victoria contundente en el Meadowlands Stadium de East Rutherford (EE.UU.), ante una selección de Panamá ya eliminada, pero con la motivación de sumar los primeros puntos de su historia. Por Carlos Meneses

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- CROACIA-GHANA. La Croacia de Luka Modric se la juega el sábado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Ghana para garantizar su pase a dieciseisavos y prolongar la carrera de su estelar capitán en los Mundiales en el que se presupone como un duelo tenso e igualado que determinará el ranking final del Grupo L.

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- COLOMBIA-PORTUGAL. Colombia y Portugal se disputarán este sábado en Hard Rock Stadium Miami el liderato del Grupo K, con ligera ventaja para la selección cafetera, a la que le vale el empate para acabar en primera posición. Por Hugo Barcia

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- RD CONGO-UZBEKISTÁN. Las selecciones de República Democrática del Congo y Uzbekistán se citan este sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta para dirimir en condiciones dispares la tercera posición del Grupo K, cuyo liderato de cara a los dieciseisavos del Mundial estarán disputando en forma simultánea Colombia y Portugal en Miami.

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- ARGELIA-AUSTRIA. Las selecciones de Argelia y Austria se pondrán cara a cara este sábado en Kansas City un encuentro que decidirá cuál de las dos se quedará con el segundo lugar del Grupo J de la Copa del Mundo. Por Santiago Carbone

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- JORDANIA-ARGENTINA. Clasificada como primera de grupo por adelantado, Argentina aprovechará su partido en el AT&T Stadium de Arlington ante Jordania, ya eliminada, para dar oportunidades a los jugadores que no han tenido protagonismo en las dos primeras jornadas, con Julián Álvarez, centro de la polémica esta semana, como foco de atención.

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. Además, previa del primer partido de dieciseisavos de final, Sudáfrica-Canadá, que se juega el domingo en el SoFi Stadium de Inglewood (California) y actualidad del resto de selecciones clasificadas para dicha fase.

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(Texto) (Foto) (Infografía)

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MOTOCICLISMO GRAN PREMIO PAÍSES BAJOS

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio Países Bajos, décima cita de los Campeonatos del Mundo de velocidad, con los últimos entrenamientos libres, las sesiones de clasificación y la carrera esprint del MotoGP en el circuito de Assen.

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AUTOMOVILISMO GRAN PREMIO AUSTRIA F1

Redacción Deportes. El Gran Premio de Austria, octava cita del Mundial de Fórmula 1, prosigue este sábado en el Red Bull Ring de Spielberg con la últimas tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación, que establece el orden de salida de la carrera del domingo.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Previa de la reunión de París, de la Liga de Diamante

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AUTOMOVILISMO

- Mundial de Rallys. 8ª prueba: Rally Acrópolis, en Loutraki (Grecia) (hasta 28) (FOTO). Seis tramos, el último a las 18.05 CET.

- Entrenamientos libres 3 (12:30-13:30) y sesión de clasificación (16:00-17:00) del Gran Premio de Austria, 8ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg. (FOTO)

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CICLISMO

- Campeonatos de España de ciclismo en carretera, en Sabiñánigo (Huesca). Pruebas en línea élite y sub-23 femenina (9:48 -13:30, de 129,7 km) y sub-23 masculina (15:34-19:07, de 157,7 km).

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Panamá-Inglaterra (23.00 CET/21.00 GMT, en Nueva Jersey), Croacia-Ghana (23.00 CET/21.00 GMT, en Filadelfia), Colombia-Portugal (01.30 CET/23.30 GMT, en Miami), RD Congo-Uzbekistán (01.30 CET/23.30, en Atlanta), Argelia-Austria (04.00 CET/02.00 GMT, en Kansas), Jordania-Argentina (04.00 CET/02.00 GMT, en Dallas)

. Previa del partido de dieciseisavos Sudáfrica-Canadá, que se juega en el SoFi Stadium de Inglewood (California).

- Campeonato de Europa femenino sub-19, en Bosnia-Herzegovina (hasta 10).

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FÚTBOL SALA

- Primera Iberdrola femenina. Final. Segundo partido: Futsi Atlético Navalcarnero-Melilla Torreblanca (12.00) (0-1).

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GOLF

- LIV Golf. Torneo de Luisiana, en el Bayou Oaks at City Park de Nueva Orleans (EE.UU.) (hasta 28).

- DP World Tour. Abierto de Italia, el Circolo Golf Torino, en Fiano, Turín (hasta 28).

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HOCKEY HIERBA

- Pro Liga femenina: Inglaterra-España, en Lee Valley, Londres (14.30).

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (08.40 a 10.40), sesiones de clasificación (10.50 a 14.20) y carrera esprint del MotoGP (15.00) del Gran Premio de Países Bajos, 10ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Assen. (FOTO)

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NATACIÓN

- Campeonatos de España, en la piscina Son Hugo de Palma de Mallorca (hasta 28).

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PIRAGÜISMO

- Europeos de maratón, en Pitesti (Rumanía) (hasta 28)

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POLIDEPORTIVO

- El takatà, el deporte centenario que se niega a desaparecer en la Barceloneta. Por Víctor Martí (VÍDEO)

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TENIS

- Torneos ATP 250 sobre hierba de Mallorca e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

- Torneos WTA 500 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) e Eastbourne (Reino Unido) (hasta 27).

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