Pedro Leitao Brito: "El fútbol no solo es de los países ricos, es de los pobres también"

Houston (EE.UU.), 25 jun (EFE).- Pedro Leitao Brito, seleccionador de Cabo Verde, afirmó este jueves que "el fútbol no pertenece solo a los países más ricos", sino también a los "pobres" y dijo que espera convertirse en un ejemplo a seguir por su desempeño en esta Copa del Mundo.

Lo hizo en la rueda de prensa organizada en el NRG Stadium de Houston en la víspera del duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudí, que cierra la fase de grupos y que ve a Cabo Verde con opciones de pase de ronda.

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"Estamos muy contentos de participar, el fútbol pertenece a todo el mundo, no solo a los países más ricos, es para los países pobres también. Estamos muy contentos de estar aquí con la opción de jugar y creo que tenemos razón, porque pueden ver equipos que están progresando en el torneo", afirmó Brito.

"Espero que seamos referencia para otros países pequeños y pobres como nosotros", añadió.

El seleccionador espera un cruce complicado ante Arabia, que necesita ganar para tener opciones de avanzar.

"Arabia es un equipo con experiencia en este torneo, es un equipo organizado, sus transiciones son peligrosas, es un rival difícil, pero dependemos de nuestra organización, tenemos confianza", dijo. EFE

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