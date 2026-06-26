Espana agencias

Más de 50.000 estudiantes preparan ya la PAU extraordinaria, muchos para subir nota

Guardar
Google icon

Madrid, 26 jun (EFE).- Más de 50.000 estudiantes se preparan estos días para presentarse a la convocatoria extraordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU) 2026 y muchos de ellos se examinarán para subir nota, pese a que la media en la convocatoria ordinaria ha bajado ligeramente del siete.

Las pruebas de la PAU extraordinaria han comenzado esta semana en Navarra donde 554 estudiantes terminan este viernes los exámenes, aunque en la mayoría de las comunidades autónomas se celebrarán el 30 de junio, 1 y 2 de julio.

PUBLICIDAD

No obstante, los estudiantes de Castilla-La Mancha acudirán un día antes, el 29 de junio, mientras que en Asturias la extraordinaria celebrará entre el 6 y el 8 de julio.

En Cataluña esta segunda convocatoria tendrá lugar el 2, 3 y 4 de septiembre pero será el último año ya que a partir de 2027 la PAU extraordinaria será en julio para alinearse con el calendario del resto de comunidades.

PUBLICIDAD

Previsiblemente más de 50.000 alumnos se reengancharán a esta convocatoria ya que en 2025 se presentaron 51.765 estudiantes, 1.841 más que en 2024 y una gran parte para hacer solo la fase específica (19.214 estudiantes).

Y es que a estos exámenes acuden no solo los alumnos que han finalizado los exámenes de segundo de Bachillerato pendientes de recuperar sino otros tantos que quieren subir nota hasta los 14 puntos.

La nota máxima de la fase general o de acceso llega hasta los 10 puntos y se calcula con la media del Bachillerato, que cuenta el 60 %, además de que su validez es indefinida.

La fase específica, que es voluntaria permite llegar hasta 14 puntos y tiene validez durante el año en que se supera y los dos cursos siguientes.

Esta fase resulta clave para competir por plazas en grados con notas de corte altas.

Precisamente esta competición por lograr plaza en el grado deseado, especialmente si tiene una elevada demanda ha llevado a muchas familias a contratar cada vez más clases particulares.

El profesor Antonio Barbeito, director de las academias Mundoestudiante, señala a EFE que las solicitudes de clases particulares vinculadas a la selectividad han aumentado un 30 % este año respecto a 2025 y las clases preparatorias de la segunda convocatoria han crecido un 18 %.

 "Los estudiantes quieren llegar a su nota, y cada vez la nota de corte según que carrera aumenta más", señala al tiempo que recomienda fijarse muy bien en el examen hecho en junio para entender mejor su estructura y cómo piden responder.

"Tú no escribes para ti, escribes para una persona que no te conoce", avisa al tiempo que recomienda medir bien los tiempos, escoger las asignaturas en las que se tiene mayor confianza y en las específicas ir a lo seguro.

Aunque nueve de cada diez matriculados supera la PAU, en 2025 este porcentaje bajó casi tres décimas hasta el 89,98 % de media, frente al 92,95 % de aprobados en 2024.

Los datos recopilados por las delegaciones de EFE señalan que en 2026 el porcentaje de aprobados ha bajado en Madrid, Cataluña, Andalucía, Cantabria, Navarra, Canarias, Murcia, Baleares o La Rioja, entre otras regiones.

En algunos territorios las diferencias son de décimas o medio punto, pero en otras superan el punto.

En Madrid hubo un 95,1 % de aprobados en 2026 frente al 95,5 % de 2025, en Cataluña, 94,97 % frente a 95,68 %, en La Rioja, 97,08 % frente a 97,57 %, y en Aragón, 94,91 % frente al 97,57 %.

En Navarra (96,98 % versus 97,92 %), Murcia (93,7 % versus 94,4 %), Andalucía (90,63 % versus 91,98 %), Baleares (89,6 % versus 92,5 %), La Rioja (97,08 % versus 97,57 %) y Gran Canaria (91,6 % versus 92,6 %).

Las notas medias de acceso también han sido mayoritariamente inferiores en algunas comunidades.

Por debajo del 7: Cantabria (6,30), Comunidad Valenciana (6,35), Murcia (6,68), Andalucía (6,85), y Castilla- La Mancha (6,957), entre otras.

Por encima del 7: Castilla y León (7,46) Baleares (7,08), La Rioja (7,38), Asturias (7,4), Extremadura (7,12) y Cataluña donde la nota media de acceso contando la media del Bachillerato ha sido del 7,16.

La nota media del examen de Matemáticas II ha bajado de forma histórica en Cataluña, con una media de 4,18 -la peor desde 2014-.

No obstante, en algunas comunidades el porcentaje de aprobados ha sido superior al del año pasado. Así lo refleja: Castilla y León (98 %), Castilla-La Mancha (96,87 %), Galicia (96,24 %), Asturias (95,12 %) o Extremadura, con un 96,7 % de aprobados -el tercer mejor resultado de los últimos 20 años-.

En Aragón los aprobados fueron del 94,91 %, en el País Vasco del 95,26 % y en la Comunidad Valenciana, del 95,23 %.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023570201)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reina Sofía dona medicamentos y 20.000 euros a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela

A través de su fundación, la emérita ha activado una ayuda extraordinaria para asistir a los afectados por los terremotos con una aportación económica y el envío de material sanitario

La reina Sofía dona medicamentos y 20.000 euros a la Cruz Roja para ayudar a las víctimas del terremoto de Venezuela

Precio del aceite de oliva en España este viernes 26 de junio

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva en España este viernes 26 de junio

Los mejores planes para un fin de semana musical en Madrid: K-Pop, Orgullo LGTBIQ+, Zarzuela y reggaeton

La capital acoge multitud de conciertos con motivo del Orgullo, cuyo día se celebra el próximo domingo 28 de junio, pero también da últimas oportunidades para sumergirse en distintos tipos de arte pictórico

Los mejores planes para un fin de semana musical en Madrid: K-Pop, Orgullo LGTBIQ+, Zarzuela y reggaeton

Detrás del éxito de BTS, el grupo de k-pop que puso al mundo a cantar en coreano: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”

El septeto, que arranca este viernes la primera de sus dos noches en Madrid, ha redefinido las reglas de la industria musical. Seis expertos explican a ‘Infobae’ las claves que les han llevado a hacer historia

Detrás del éxito de BTS, el grupo de k-pop que puso al mundo a cantar en coreano: “Pocas veces se tiene la oportunidad de presenciar un fenómeno como este”

Ángel y Feli, los asturianos que cocinan la mejor fideuá del mundo: “Llevé el marisco desde Candás y lo metí en la nevera del hotel, pero la clave está en el caldo”

En este concurso internacional participaron un total de 30 cocineros y restaurantes valencianos y extranjeros, que compitieron con el objetivo de elaborar la mejor fideuá de todo el planeta

Ángel y Feli, los asturianos que cocinan la mejor fideuá del mundo: “Llevé el marisco desde Candás y lo metí en la nevera del hotel, pero la clave está en el caldo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

La polilla que procede de Guatemala y puede pudrir toda la patata española: el Gobierno prorroga el plan para erradicarla hasta 2030

Así se organiza España para enviar ayuda a Venezuela: 59 efectivos de la UME y equipos de emergencia viajan ya con ayuda humanitaria

Sánchez perdió a sus socios en media hora: el presidente se ve forzado a convocar elecciones si no vuelve en septiembre con Presupuestos

El alcalde que ha recibido una multa de 3.420 euros tras enfrentarse al Banco Santander por quitar puertas al campo: “Los ricos se quedan con los caminos vecinales”

Exteriores confirma que hay al menos dos españoles fallecidos y 80 desaparecidos en los terremotos de Venezuela

ECONOMÍA

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Llenar el depósito cuesta menos: el diésel y la gasolina caen a niveles previos a la guerra de Irán y siguen por debajo de la media europea

Quién está detrás del mayor fabricante de quesos de España que nutre a Mercadona: una empresa familiar que factura más de 665 millones

Navarra declara la guerra a la especulación sobre vivienda: las VPO no podrán venderse nunca y estrecha el cerco a grandes propietarios

Las rebajas llegan a la vivienda: los vendedores recortan hasta 70.000 euros el precio de sus casas para encontrar comprador

La propuesta que podría cambiar tu jubilación: inscripción automática en planes de pensiones para millones de trabajadores

DEPORTES

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”

Luis de la Fuente y el secreto para ganar a una Uruguay desesperada por pasar a la siguiente ronda del Mundial 2026

Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Japón sella el pase a octavos como segundo del Grupo F tras empatar con Suecia y se enfrentará a Brasil: el resumen y los goles, en vídeo

Nicolas Pépé lidera el triunfo de Costa de Marfil ante Curazao para lograr la clasificación como segunda de grupo a la siguiente ronda del Mundial 2026