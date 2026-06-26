La portavoz de Sumar en el Congreso y la secretaria de Estado de Bustinduy anuncian que aspiran a liderar el partido

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio.

De esta forma se confirma oficialmente este tándem electoral para tratar de dirigir el partido que estaba ganando fuerza en los últimos días en el seno de la organización. La idea de ambas es construir una candidatura de unidad entre los diferentes sectores, según han explicado a Europa Press desde su equipo, para superar la fuerte crisis interna que atraviesa la formación.

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Y es que Movimiento Sumar sufre un cisma tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno entre duras críticas a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, mediante una carta a los miembros de la dirección que desvelaba que sobre ésta pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores. El entorno de Hernández de momento no ha desvelado si optará a la reelección o dará un paso a un lado.

El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio.

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QUIEREN CONSTRUIR UNA ORGANIZACIÓN FUERTE

Según han explicado en un comunicado, las dos dirigentes dan este paso para ser las próximas co-coordinadora de Movimiento Sumar para "seguir impulsando políticas que luchan contra la desigualdad y siguiendo el ejemplo" de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

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También han desgranado que quieren ayudar a construir un frente de izquierda con otros compañeros de organizaciones distintas para "garantizar" que España "sigue caminando con paso firme para ganar derechos".

Además, la portavoz parlamentaria y la secretaria de Estado han prometido que pondrán todos los "esfuerzos" para que Movimiento Sumar se conviertan en una "organización sólida y fuerte en todo el país". "Este pequeño paso que damos hoy es el inicio de un camino que solo tendrá sentido si lo recorremos todas juntas", han desgranado.

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