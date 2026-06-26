La Policía aborda un barco por una agresión machista en aguas de Ibiza

Ibiza, 26 jun (EFE).- Agentes de la Policía Local de Sant Josep tuvieron que abordar el jueves por la tarde un barco que navegaba por aguas de Ibiza porque en él se estaba produciendo una agresión machista, ha informado el cuerpo policial en sus redes sociales.

Tras recibir el aviso, los policías localizaron la embarcación desde la costa y, ante la imposibilidad de actuar desde tierra, tuvieron que desplazarse por mar hasta llegar al barco.

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Cuando llegaron los policías, la víctima ya había sido puesta a salvo por los ocupantes de otra embarcación y se encontraba bien.

La intervención, coordinada con otros servicios de emergencia, terminó con la detención del presunto agresor.

Desde el cuerpo policial han destacado que este servicio demuestra que su compromiso con la protección de las víctimas “va mucho más allá de las calles” y que actúan “allí donde sea necesario, incluso en el mar, para proteger a quien más lo necesita”.

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Han recordado que la violencia de género “puede producirse en cualquier momento y en cualquier lugar".

"Si eres víctima o conoces a alguien que pueda estar sufriéndola, pide ayuda. No estás sola”, han reiterado desde la Policía Local de Sant Josep.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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