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Estudian permitir el regreso a un pueblo evacuado por el incendio de Tamarite (Huesca)

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Zaragoza, 26 jun (EFE).- Protección Civil estudia el posible regreso este viernes de los vecinos de Calasanz a su localidad, uno de los tres núcleos de población evacuados por el incendio de Tamarite de Litera (Huesca), una vez que el perímetro del fuego está controlado y se avanza hacia una eventual estabilización mañana sábado.

En declaraciones a los medios informativos, el técnico de Protección Civil Juanjo Serrano ha afirmado que, a lo largo de la tarde de este viernes, se estudiará la vuelta de los vecinos a Calasanz, "donde las previsiones son mejores".

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Los vecinos localidad, junto con los de Azanuy y Alins, 240 en total, fueron evacuados el jueves debido al incendio, que ya ha afectado a 4.400 hectáreas.

Además, Serrano ha señalado que existen problemas de suministro eléctrico en Azanuy, que se está tratando de solventar con las proveedoras energéticas.

Por el momento, los vecinos de estos núcleos se encuentran bien, realojados en diversos polideportivos de la localidades de Monzón y Peralta, ha añadido.

Sobre la evolución del fuego, la directora de Extinción de Incendios de Infoar, Cristina Lafragueta, ha explicado que a lo largo de la tarde de este viernes se han consolidado los trabajos iniciados durante la noche, de extinción en las masas forestales.

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Unas labores que están siendo efectivas, ha matizado, gracias a que la meteorología ha resultado "más favorable", aunque durante las horas centrales del día ha habido algunas reproducciones que han sido solventadas con ayuda de los medios aéreos.

De esta manera, el perímetro del incendio se ha podido mantener en la superficie estimada de 4.400 hectáreas, ha indicado, y el trabajo se centra en la zonas de masa forestal del flanco derecho.

Lafragueta ha precisado que este perímetro "es muy largo", por lo que ha optado por la prudencia antes de prever una posible estabilización del incendio, pero ha avanzado que, el sábado, "si todo continúa como hasta ahora, se podría dar por estabilizado".

Por último, y sobre la afectación en campos, ha indicado que, gracias a la ayuda de los tractores y de maquinaria pesada, "se ha hecho una gran labor, se han hecho cortafuegos y eso se ha conseguido frenar". EFE

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