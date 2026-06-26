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España se vuelca con Venezuela y se organiza para sostener la ayuda en el tiempo

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Madrid, 26 jun (EFE).- Comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones religiosas, vecinales y ongs se han puesto manos a la obra para ayudar a Venezuela, que en esta fase inicial necesita con urgencia recursos para buscar supervivientes antes de que pasen las primeras 72 horas críticas.

La tragedia no solo ha conmocionado a los casi 380.000 venezolanos que aproximadamente hay censados en España, pues se trata de una emergencia de gran magnitud en un país unido a los españoles por históricos lazos culturales y personales.

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La ayuda está siendo coordinada por el Gobierno central, que recaba las aportaciones de las otras administraciones, mientras numerosas organizaciones han puesto en marcha campañas solidarias para captar recursos y también recogida de material sanitario y alimentos infantiles no perecederos.

Las autoridades han insistido en que el abastecimiento se está coordinando desde los países vecinos de Venezuela para hacer más rápida y eficaz su distribución y que las donaciones deben hacerse por canales seguros.

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Canarias está de luto desde este sábado y hasta el lunes, conmocionada por el terremoto, en el que ha perdido la vida la directora de la Oficina de Canarias en Venezuela, Isabel Jara.

El archipiélago y el país caribeño están unidos por profundos vínculos humanos, culturales y afectivos, como demuestra la amplia comunidad venezolana en Canarias (unos 90.000) y los 55.000 canarios establecidos allí.

Entre las medidas puestas en marcha, el Gobierno de Canarias habilitará un servicio especial de atención sanitaria dirigido a los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela. Durante el fin de semana se dispondrán distintos centros de salud y puntos de atención médica.

Mientras, el Cabildo insular de Gran Canaria destinará un millón de euros a ayuda humanitaria, una partida para actuaciones inmediatas que podrá incrementarse ante necesidades futuras.

En la Comunidad de Madrid vive un tercio de los casi 380.000 venezolanos censados en España.

Ya se encuentran en el país caribeño efectivos de rescate de esta comunidad, que han viajado en el avión A330 del Ejército del Aire con el operativo organizado por el Gobierno de España.

Son 40 expertos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112) junto a cuatro perros de la Unidad Canina.

Además, la comunidad ha abierto el correo convenezuela@madrid.org para canalizar las ayudas y el teléfono 012 A Tu Lado dará apoyo psicológico las 24 horas del día a los ciudadanos venezolanos que vivan en la región, en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid.

En esta primera fase, Cataluña envía quince bomberos especializados en estructuras colapsadas y ha ofrecido la ayuda de un grupo de diez forenses para participar en las tareas de identificación de cadáveres.

La Generalitat valenciana ha puesto a disposición del Gobierno de España un equipo de catorce bomberos especialistas y cuatro perros de rescate, preparado y equipado para su desplazamiento urgente, y ha pedido a los ciudadanos que quieran hacer donaciones solidarias que lo hagan a través de canales seguros y con garantías de que llega a quienes más lo necesitan.

Los alicantinos Pere Pérez y Marc Zaragoza, de 62 y 20 años, son dos experimentados efectivos del Grupo Especialista de Intervención y Rescate GEIR-K9 de la Marina Baixa que van a trabajar en la zona con dos perros adiestrados -Llop y Hache- para búsqueda de supervivientes.

"Como máximo vamos a estar unos 5 días, ya que la regla no escrita es que cada 12 horas muere el 50 por ciento de los posibles supervivientes en una catástrofe de ese calibre", han explicado antes de su marcha, integrados en el contingente coordinado por la Unidad de Rescate y Salvamento con Perros (URESAP) y tras haber afrontado otras tragedias como la de Turquía o la Dana de Valencia.

La Junta de Andalucía ha activado la Comisión de Ayuda Humanitaria con el objetivo de coordinar los recursos de emergencia que puede poner a disposición de la operación internacional de ayuda humanitaria.

Así, Antonio Miranda, agente del Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA Grea) y especialista en adiestramiento y búsqueda con perros de rescate, se incorporará al dispositivo internacional de ayuda. También se unen al contingente los pilotos de drones de EMA Grea, Antonio Díaz García y Víctor Sánchez.

Mientras se canalizan las ayudas más urgentes para hacer frente al rescate, numerosas organizaciones ciudadanas, religiosas y vecinales están poniendo en marcha campañas solidarias.

Cáritas Española va a destinar 300.000 euros de su programa de Emergencias, a la espera de confirmar en los próximos días la solidaridad que pueda movilizar entre particulares, socios y donantes, ya sean públicos o privados.

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, a través de su Proyecto Fraternitas, ha puesto en marcha Las Hermandades de Sevilla con Venezuela, para que todos los cofrades y sevillanos que así lo deseen puedan aportar su granito de arena.

Doce ONGD vascas presentes en Venezuela se están organizando para dar respuesta a la crisis humanitaria y animan a la ciudadanía a ponerse en contacto con las ONGD presentes en el terreno (el listado se puede consulta en la web ong.euskadi.org) para ver de qué manera se puede ayudar.

La Fundación Madrina ha activado este fin de semana un punto de recogida en la ciudad de Madrid para hacer acopia herramientas de desescombro y productos maternoinfantiles no perecederos, que serán canalizados a través de la Diócesis de Caracas.

La Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela-España (AMASVE) ultima los preparativos para un envío de material sanitario desde Alicante, entre ellos medicamentos, gasas, tiritas, agua oxigenada y cualquier tipo de producto sanitario. EFE

 

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