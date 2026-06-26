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Enma López pide dejar sus cargos en la Ejecutiva Federal para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid

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La concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid Enma López ha puesto a disposición de su partido sus cargos como secretaria de Estudios y Programas y portavoz adjunta en la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) para centrarse en las primarias a la Alcaldía de Madrid.

En una carta publicada en sus redes sociales, la edil ha asegurado que formar parte de la Ejecutiva Federal del PSOE ha sido "uno de los mayores honores y privilegios que cualquier militante socialista puede ostentar" para "prestar el mejor servicio a la sociedad".

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"En estos dos últimos años he podido ver de primera mano cómo, frente a cualquier reto y desafío, el Gobierno y el Partido Socialista, con el indudable liderazgo de nuestro presidente y secretario general Pedro Sánchez, han trabajado incansablemente para dar esa mejor respuesta a la ciudadanía", recoge el texto.

López, "muy orgullosa de haber podido formar parte de esta etapa", ahora "empieza otra", después de que en las últimas horas haya dado a conocer su deseo de postularse como candidata a alcaldesa de Madrid.

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"Por todo ello, desde el máximo ejercicio de lealtad al partido y a su secretario general, pongo mi cargo a disposición de la dirección para poder centrarme en este proyecto tan ilusionante", ha anunciado López.

Lo hace porque "ganar Madrid requiere de mucha ilusión, pero también de trabajo, dedicación y del mejor equipo posible". "Y en eso voy a centrarme los próximos meses. Ya llevamos mucho recorrido, la militancia y las madrileñas y madrileños lo saben y así me lo han transmitido en las últimas horas. "Queridas compañeras, queridos compañeros; queridas vecinas y vecinos: puede que el camino que empezamos hoy no sea fácil, pero Madrid merece la pena y vamos a ganarlo juntas. Ya toca", ha concluido.

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