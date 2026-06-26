El viento, la principal dificultad en las labores de extinción del incendio de Navarra

Pamplona, 26 jun (EFE).- El viento, que ha provocado que se reaviven algunos focos, sobre todo en el flanco oeste, sigue siendo la principal dificultad para la extinción del incendio declarado este jueves en Ezcabarte (Navarra) y que ha quemado ya unas 400 hectáreas.

Sobre las 20:00 horas se ha producido el relevo de efectivos terrestres y durante la noche, permanecerán trabajando en el lugar 6 brigadas de bomberos formadas por efectivos de todos los parques, informa el 112-SOS Navarra, que indica que los medios aéreos trabajarán hasta el ocaso.

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A lo largo de este viernes han trabajado en el lugar dos helicópteros del Gobierno, dos helicópteros del Miteco y dos aviones de carga en tierra del Miteco con base en Agoncillo.

Cruz Roja se hace cargo del avituallamiento de los miembros del dispositivo de extinción.

La Policía Foral mantiene desplegado un amplio dispositivo de seguridad, control y asistencia en la zona afectada por el incendio. El acceso está limitado para vecinos, por lo que se insiste en que no se acuda a observar o curiosear, y así dejar las vías despejadas, subraya la Policía Foral. EFE

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