El Hospital 12 de Octubre de Madrid realiza cuatro trasplantes digestivos en 24 horas

Madrid, 26 jun (EFE).- La Unidad de Trasplantes de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid ha realizado con éxito cuatro trasplantes de órganos sólidos en veinticuatro horas.

Las intervenciones han consistido en un trasplante de páncreas-riñón a una paciente de 43 años, un retrasplante hepático a una paciente de 31 años, un retrasplante de páncreas a un receptor de 38 años y un trasplante de hígado a un paciente de 65 años, según una nota del centro.

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Todos han evolucionado favorablemente y se recuperan ya en su domicilio.

En un intervalo de doce horas, durante una madrugada, un equipo multidisciplinar de profesionales realizó de forma simultánea las tres primeras intervenciones -dos trasplantes de páncreas y un trasplante hepático-, gracias a dos donantes distintos.

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Doce horas después, el equipo llevó a cabo otro trasplante hepático, completando cuatro trasplantes en veinticuatro horas.

El complejo hospitalario ha destacado la capacidad organizativa y la experiencia de los profesionales que participan en el Programa de Trasplantes del Hospital 12 de Octubre, junto con el Summa 112, la Oficina Regional de Trasplantes de la Comunidad de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

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El doctor Jorge Calvo ha destacado que este hito médico ha sido "fruto de la madurez de un programa que lleva cuarenta años en marcha" y de "la capacidad de varios cirujanos de trabajar de manera coordinada y motivados todos por el bien del paciente".

Calvo ha agradecido "la generosidad y la solidaridad" de las familias de los donantes que ofrecen a los receptores "la posibilidad de vivir y mejorar su calidad de vida" con "un gesto sencillo, pero a la vez muy complicado" en "momentos difíciles".

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La actividad asistencial del hospital se mantuvo plenamente operativa durante todo el proceso, tanto en las consultas externas como en la planta de hospitalización y en las unidades críticas y de soporte -UVI, Reanminación y Diálisis- .

Este tipo de intervenciones simultáneas implican la participación coordinada de profesionales de diferentes especialidades, como Cirugía, Anestesia, Cuidados Intensivos, Coordinación de Trasplantes, Enfermería y otros servicios de apoyo.

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El Hospital 12 de Octubre ha subrayado la importancia de la donación de órganos como elemento fundamental para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos y ha recordado que muchos pacientes continúan en lista de espera de un órgano. EFE