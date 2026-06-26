El 83 % de los propietarios españoles posee una única vivienda, según Fotocasa

Madrid, 26 jun (EFE).- El 83 % de los propietarios españoles posee una única vivienda y, de ellos, el 97 % lo destina a residencia habitual, mientras que un 17 % cuenta con más de un inmueble que se destinan principalmente a la segunda residencia y al alquiler, según un informe del portal inmobiliario Fotocasa.

En concreto, el 14 % posee dos viviendas, mientras que apenas un 3 % dispone de tres o más y, a medida que aumenta el número de inmuebles en propiedad, también se diversifican sus usos.

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Entre quienes tienen dos viviendas, el 97 % utiliza alguna de ellas como residencia habitual, el 57 % la destina otra a segunda residencia y el 30 % la alquila para uso residencial.

En el caso de quienes poseen tres o más viviendas, el 95 % utiliza alguna de ellas como residencia habitual, el 61 % cuenta con alguna destinada a segunda residencia y el 72 % destina alguna de ellas al arrendamiento.

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Asimismo, el 26 % de quienes tienen tres o más inmuebles mantiene alguna vivienda vacía, una proporción superior a la observada entre los propietarios con una o dos viviendas. EFE