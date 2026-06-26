De Barcelona a los Campos Elíseos: El Tour de Francia 2026 se estrena en videojuego

Javier Picazo Feliu

Madrid, 26 jun (EFE).- El 4 de julio arranca el Tour de Francia 2026, una cita en la que más de 180 ciclistas de 23 equipos se disputarán el trono de la carrera por etapas más importante del mundo. Sin embargo, la batalla no sólo se librará en el asfalto: los aficionados también podrán sentir la adrenalina desde dentro gracias a un videojuego oficial donde la estrategia lo es todo.

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'Tour de France 2026' (ya disponible para Steam, PlayStation 5 y Xbox) es un juego enfocado en la gestión de este deporte. En carrera, el jugador controla al líder del equipo, sus tomas de decisiones, su energía durante cada etapa y las decisiones deportivas, cuándo atacar, iniciar una escapada, tirar del pelotón o protegerlo.

A diferencia de otros juegos deportivos, aquí no gana el que mejor y con más habilidad maneje el mando, sino el que sepa gestionar el esfuerzo de tal manera que si hace que el líder pedalee a tope al inicio de una montaña, lo normal es que le entre una pájara y pierda toda la energía antes de terminar la carrera.

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Durante la etapa, los jugadores tendrán que vigilar constantemente dos indicadores principales, una barra azul que indica la energía total del ciclista para la etapa y otra roja con el esfuerzo para esprintar o atacar que se recupera en bajadas o llanos. Además, durante las pruebas, y de cara a mantener en alza ambas barras, los jugadores contarán con dos avituallamientos para reponer fuerzas.

Una jugabilidad que premia la combinación de acción y estrategia de equipo durante la etapa. Para ello se basa en controlar el porcentaje de esfuerzo del ciclista en cuestas, llanos y bajadas, seguir la rueda de otro para reducir el consumo de energía o tomar estrategias en las bajadas.

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Ahí llega una de las grandes novedades de este año: las carreras estarán más condicionadas que nunca por los cambios atmosféricos, que ahora son dinámicos haciendo que la meteorología juegue un papel crucial y afecte en el agarre, el tipo de ruedas que se usen o la vestimenta de los ciclistas al incidir en su rendimiento.

El título hace el recorrido oficial del Tour, con salida en Barcelona, recreando a la perfección monumentos emblemáticos como la Sagrada Familia en el año del centenario del fallecimiento de su creador, Antoni Gaudí.

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En cuanto a modos de juego, añade una contrarreloj por equipos renovada, con un rediseño completo del sistema para gestionar relevos, controlar los ritmos y proteger al líder, modos online y ligas, además de ampliar la experiencia con otras pruebas con licencia oficial como la Muscat Classic en Omán (con calor extremo) o la prueba de tierra y barro París-Tours.

En cuanto a gráficos y personalización, permite elegir los cuadros de la bicicleta y tiene los maillots oficiales de los campeonatos, y recrea tanto los paisajes por países y regiones, lo que convierte cada partida en un espectáculo visual. EFE

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