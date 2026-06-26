'Checo' Pérez: Cambiaremos la parte eléctrica y el motor para tener un día limpio mañana

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que, sin tiempo marcado, este viernes se inscribió vigésimo segundo y último en la tabla de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que cambiarán "la parte eléctrica y el motor para tener un día limpio" este sábado.

"Si miramos el lado positivo, Valtteri (Bottas, su compañero finlandés) tuvo una gran sesión esta mañana. Vimos algo de luz con las nueva evoluciones, pero por desgracia rodé muy poco hoy", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco) -subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la Fórmula Uno-, y al que se le paró dos veces el Cadillac: al final de la primera sesión y al principio de la segunda, en la que ni siquiera logró marcar tiempo.

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"No acabamos de entender aún cuál fue mi problema, así que cambiaremos la parte eléctrica y el motor -algo que, por fortuna, estaba previsto-, para asegurarnos de tener un día limpio mañana, ya que tenemos aún mucho trabajo por delante",manifestó el bravo piloto tapatío, que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, uno de ellos en el Red Bull Ring, hace tres años, cuando acabó tercero con el monoplaza de la escudería austriaca, con la que festejó dos títulos mundiales de constructores (ese año y el anterior).

"Ojalá podamos descubrir dónde estamos realmente y tengamos un día bastante mejor", recalcó 'Checo' este viernes en el circuito de su antigua escudería. EFE