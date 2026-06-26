Beccacece pide respeto tras clasificar: "Se ganó a una potencia en un partido histórico"

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, pidió este jueves respeto a su selección, tras la victoria "histórica" contra Alemania y la clasificación in extremis a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Yo lo único que quiero es que se nos respete", zanjó el entrenador argentino al concluir la rueda de prensa pospartido, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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La Tri remontó ante la Mannschaft con tantos de Nilson Angulo (m.9) y Gonzalo Platta (m.77) y sumó sus primeros tres puntos en la última jornada del Grupo E, después de caer ante Costa Marfil y ceder un empate sin goles frente a Curazao.

La victoria, "extraordinaria" en palabras de Beccacece, le permitió al combinado sudamericano sumar cuatro puntos y clasificarse a dieciseisavos como uno de los mejores ocho terceros.

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"Hoy se hizo algo grande, se ganó a una potencia en un partido histórico", afirmó Beccacece, muy cuestionado tras los dos primeros tropiezos en el torneo.

"La vida es eso: saber sufrir, tener templanza, fe, tener confianza, un poco lo que veníamos hablando. Nosotros siempre, en la adversidad, hemos mostrado mucha calma, cautela, porque había una idea", explicó.

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El preparador recordó varias veces durante su comparecencia el pesimismo que reinó en los medios de comunicación los días previos al partido y aseguró que entre los dos primeros juegos y el duelo con los alemanes no cambió "nada".

"Invito a todo el Ecuador a que esté unido como el sueño de Simón Bolívar. La unidad es clave", insistió.

"Este viaje hay que disfrutarlo. A veces hay que sufrir, pero lo importante es estar juntos", añadió en otro momento el técnico, cuya familia fue acosada por aficionados ecuatorianos tras los dos primeros tropiezos.

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Beccacece subrayó, sin embargo, que su intención no es enfrentarse a los periodistas, sino hacer ver que el "miedo antes de tiempo" no es bueno.

"La historia está hecha para cambiarla", dijo en una rueda de prensa cargada de frases motivacionales.

"Solo pedí paciencia porque los futbolistas estaban trabajando bien", reivindicó.

Sobre el partido, consideró que el gol de Leroy Sané no tuvo que subir al marcador porque, según él, hay juego peligroso de Pavlovic en el inicio de la jugada y que, pese a todo, Ecuador se levantó y creyó hasta el final.

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"Quiero que la gente se enamore de estos futbolistas porque este Ecuador enamora, ¿enamora o no? Después veremos dónde llegamos, pero este grupo se merece lo mejor", manifestó.

Insistió, además, en que él "jamás" subestimó a Curazao, pero que tampoco se siente menos que Alemania.

"Nunca nos sentimos en el infierno ni tampoco en el cielo, estamos en la Tierra y en la Tierra se viene a sentir", declaró.

Beccacece cree también que el memorable triunfo ante la Mannschaft puede ser un "punto de inflexión" para ellos en el torneo.

"Sería hermoso si alguna vez pasamos una eliminatoria, ¿por qué no? Trabajamos para eso, lo merece el pueblo", afirmó, aunque al mismo tiempo pidió ser "prudentes" y "humildes". EFE

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