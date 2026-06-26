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Alonso: "Ojalá podamos arreglar algunos de los problemas, pero será difícil"

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Redacción deportes, 26 jun (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que marcó el decimonoveno tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial, declaró en el Red Bull Ring de Spielberg que "ojalá" puedan "arreglar algunos de los problemas" que se encontraron con miras a este sábado, aunque lo ve "difícil".

"Jugamos algo con el 'set up' en el primer entrenamiento libre y también en el segundo", comentó, en un escueto video publicado este viernes por la propia F1 en Spielberg, el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, en una interminable segunda juventud a los 44 años, pero que tiene que lidiar con un coche, el AMR26, que, en estos momentos, es el peor de la parrilla.

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"Aún estamos investigando otros problemas que tenemos en el coche desde que empezaron los entrenamientos", apuntó el genio astur después de la primera jornada del Gran Premio de Austria, una prueba que disputó por primera vez hace exactamente 25 años; cuando unos cuantos de sus actuales rivales aún no habían nacido.

"Ojalá podamos arreglar algunos de los problemas con miras al sábado, pero será difícil", advirtió Alonso este viernes en el Red Bull Ring de Spielberg. EFE

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