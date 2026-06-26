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1-3. Países Bajos vence a Túnez y se cita con Marruecos en dieciseisavos

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Santiago Carbone

Kansas City (Estados Unidos), 25 jun (EFE).- La selección de Países Bajos se aseguró este jueves el primer lugar del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 tras vencer por 1-3 a Túnez y se enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final.

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Con un empate y dos triunfos, los neerlandese sumaron siete puntos y quedaron por delante de Japón, que acumuló cinco y en la próxima ronda se medirá con Brasil.

Mientras tanto, Suecia se quedó con cuatro unidades y también se clasificó. Túnez se despidió sin puntos.

La 'marea naranja' llegó temprano a Kansas City. Miles de hinchas de Países Bajos viajaron desde Houston y antes del mediodía organizaron una impresionante fiesta en el centro de la ciudad.

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Desde allí se trasladaron hasta el estadio para alentar a un equipo que no los decepcionó y consiguió una victoria sin sufrir mayores problemas.

Apenas se habían jugado tres minutos cuando Denzel Dumfries centró desde el sector derecho y Ellyes Skhiri desvió el balón hacia su propia portería.

Países Bajos se adelantó en el marcador para alegría de los miles de seguidores que lo acompañaron y no dejaron de alentar pese a la lluvia que cayó sobre el campo de juego, muchos con camisetas de históricos como Denis Bergkamp, Ruud Van Nistelrooy o Arjen Robben.

El segundo no tardó en llegar. Tijjani Reinders centró el balón al área mediante un libre directo, Virgil Van Dijk lo bajó y Brian Brobbey lo empujó al fondo de la portería cuando apenas se jugaban siete minutos.

Tras haber comenzado el Mundial como suplente, el jugador del Sunderland marcó dos tantos en el segundo juego y uno más en este para convertirse en el goleador de su equipo.

En el comienzo del segundo tiempo y mientras los de Koeman seguían dominando, Túnez encontró el descuento a los 54 minutos con un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina de Hannibal Mejbri.

Fue solo un pequeño susto para Países Bajos, que a los 62 retomó los dos goles de ventaja con un certero cabezazo de del defensor Jan Van Hecke luego de un centro de Reijnders.

Figura de su equipo, el centrocampista de Manchester City estuvo muy cerca de convertir el suyo pocos minutos después, pero el poste horizontal se lo impidió.

El encuentro se fue con victoria por 1-3 de Países Bajos, que en dieciseisavos se enfrentará a Marruecos, equipo al que venció en un duelo del Mundial de 1994 en el que jugó Ronald Koeman.

El ganador de ese partido avanzará a octavos y allí chocará con el vencedor del cruce Sudáfrica-Canadá.

- Ficha técnica:

1. Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Ali Abdi, Mohamed Amine (m.68, Mortadha Ben Ouannes); Ellyes Skhiri, Rani Khedira (m.68, Mohamed Mahmoud); Anis Slimane (m.68, Elias Achouri), Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi (m.75, Firas Chaouat) y Hazem Mastouri (m.90, Sebastian Tounekti).

Seleccionador: Hervé Renard.

3. Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Van Hecke, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong (m.72, Crysencio Summerville), Tijjani Reijnders (m.72, Teun Koopmeiners); Donyell Malen (m.72, Justin Kluivert), Brian Brobbey (m.77, Memphis Depay) y Cody Gakpo (m.84, Noa Lang).

Seleccionador: Ronald Koeman.

Goles: 0-1: m.3, Ellyes Skhiri (en propia portería). 0-2: m.7, Brian Brobbey. 1-2: m.54, Hazem Mastouri. 1-3: m.62, Jan Van Hecke.

Árbitra: La mexicana Katia García.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa del Mundo 2026 disputado en el estadio de Kansas City. EFE

(foto)

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