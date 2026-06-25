Un hombre lleva 40 años viviendo a 2.200 metros de altitud en medio del bosque: una cabaña para estar junto a su ganado y ser autosuficiente

Así es la vida del hombre en medio del monte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las laderas del monte Keşiş, en la región de Erzincan (Turquía), esconden una historia marcada por la soledad, la perseverancia y la estrecha convivencia con la naturaleza. İbrahim Aydemir ha convertido desde hace cuatro décadas ese inhóspito paraje a 2.200 metros de altitud en su hogar durante medio año, cada año. La rutina de este ganadero turco, padre de tres hijos, se despliega entre el silencio de los bosques y la vigilancia constante ante la presencia de osos y lobos.

La decisión de vivir en aislamiento surge con el deshielo de la nieve en abril, cuando Aydemir traslada su ganado desde la aldea de Bayırbağ, en el distrito de Üzümlü, hasta el pasto de montaña al pie del Keşiş. El lugar, situado en una de las zonas más altas de la provincia, se convierte en su universo personal durante seis meses, hasta que las primeras nieves anuncian el regreso al pueblo. A esa altitud, la presencia de otros seres humanos es casi nula, y la única compañía proviene de sus animales y de los perros guardianes que lo ayudan a proteger el rebaño.

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Durante cuarenta años, Aydemir ha mantenido viva la tradición de las tierras altas, una costumbre que implica dejar atrás la comodidad y el bullicio de la vida urbana para abrazar la autosuficiencia y el contacto directo con el entorno salvaje. Su cabaña, construida por él mismo, sirve de refugio y es testigo de noches largas marcadas por la vigilancia y el respeto a los ritmos de la naturaleza.

Rutina diaria y desafíos en la soledad de la montaña

La rutina de İbrahim Aydemir se divide entre el pastoreo del ganado y la protección continua ante los riesgos que supone convivir en un área frecuentada por animales salvajes. Los osos y los lobos, abundantes en la región, acechan especialmente durante la noche, poniendo en peligro tanto a las vacas como al propio pastor. “Vivir solo es difícil. Lo más fácil es comer pan, pero ni siquiera eso se puede tragar sin masticar”, expresa Aydemir, evidenciando la exigencia física y emocional de sostener una vida aislada.

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La vigilancia nocturna se vuelve imprescindible. Durante esas horas, los perros juegan un papel esencial en la defensa frente a los ataques de los osos, que buscan alimento entre el rebaño. El miedo no paraliza a Aydemir, sino que lo mantiene alerta. La soledad, lejos de ser una carga, representa una elección personal: “Soy una persona que ama la soledad, soy feliz con mi vida. En vez de mandarme de vacaciones a Antalya, deberían mandarme a la montaña, allí sería más feliz”.

El día comienza temprano, con la salida del sol marcando el inicio de las tareas. La observación del ganado, el control de los límites del pasto y la reparación constante de la cabaña y los corrales llenan las horas. En ese entorno, cada movimiento y cada decisión están orientados a la supervivencia y al bienestar de los animales, que constituyen su principal sustento.

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Autosuficiencia y adaptación al entorno de altura

La vida en las montañas a 2.200 metros exige una adaptación permanente a las condiciones del entorno. La cabaña de Aydemir está equipada con paneles solares, que le proveen la electricidad necesaria para las necesidades básicas. El agua proviene directamente de fuentes naturales cercanas, garantizando el abastecimiento diario sin depender de infraestructuras externas.

Los riegsos de vivir 40 años ahí arriba. (Secretaría de Turismo de la Nación)

La gestión de los recursos se realiza con austeridad y precisión. No hay lujos, pero tampoco carencias graves: la autosuficiencia se apoya en el conocimiento acumulado durante décadas y en la capacidad de resolver imprevistos con los medios disponibles. La alimentación depende en buena medida de lo que puede transportar, almacenar o producir en el lugar, adaptando los hábitos al ciclo estacional.

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Aydemir reconoce las dificultades, pero también la satisfacción que encuentra en su modo de vida. La experiencia de cuatro décadas en el monte le ha enseñado a valorar la tranquilidad, la independencia y el silencio como bienes preciados. La convivencia con la naturaleza, la gestión del ganado y la resolución de los problemas diarios constituyen la esencia de su existencia. La soledad elegida y defendida por İbrahim Aydemir es, para él, la fórmula de la felicidad.