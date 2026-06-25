Espana agencias

Muere el pedagogo y catedrático Salomó Marquès, referente de la escuela republicana

Guardar
Google icon

Barcelona, 25 jun (EFE).- El pedagogo, historiador y catedrático emérito de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Girona (UdG) Salomó Marquès i Sureda ha fallecido este jueves a los 84 años, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, a través de la red social X.

Nacido en l'Escala (Girona) en 1942, Marquès destacó a lo largo de su carrera como uno de los principales investigadores de la represión franquista y el exilio de los maestros de la II República.

PUBLICIDAD

El docente participó en la creación de la Universidad de Girona en 1991, donde ejerció como primer decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y director del Departamento de Pedagogía.

En su mensaje, el alcalde de Girona ha destacado la trayectoria del docente como investigador y divulgador de los maestros republicanos represaliados.

También a través de X, ha lamentado su muerte el Archivo Histórico de Girona (AHG), del que era un "gran amigo y colaborador entusiasta" y en el que participó de forma activa en actividades de difusión. EFE

PUBLICIDAD

dic/rq/ram

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patxi López augura un "cierre de filas" en torno a Sánchez en el Comité Federal del PSOE pese al aviso de Junts

Patxi López augura un "cierre de filas" en torno a Sánchez en el Comité Federal del PSOE pese al aviso de Junts

El juez del 'caso Plus Ultra' acuerda que se investigue la filtración de los mensajes de Zapatero

El juez del 'caso Plus Ultra' acuerda que se investigue la filtración de los mensajes de Zapatero

Llevar el piano "a cuestas": opositores critican este requisito "inaudito" para examinarse

Infobae

El 71 % de la población cree que reconocer derechos LGTBIQ+ beneficia a toda la sociedad

Infobae

El XXI Hay Festival Segovia reivindicará la belleza frente a la inmediatez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

Óscar Puente ve escandalosa la filtración de Zapatero y dice que por menos se condenó al fiscal: “Vamos a comprobar hasta qué punto la Justicia opera con igualdad”

La nieta de un exalcalde de un pueblo de Bizkaia (País Vasco), entre los muertos por el doble terremoto en Venezuela

Muere un hombre tras un tiroteo con la policía que inició después de atracar un banco y ha dejado un agente herido en Cádiz

Ábalos pedirá al Constitucional la nulidad de su “juicio político” y señala al Supremo por “premiar” a Aldama, “un delator sin comprobaciones”

ECONOMÍA

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

El límite para informar a Hacienda sobre las ventas realizadas en Vinted o Wallapop aumenta a 3.000 euros al año

La economía española desacelera dos décimas y crece un 0,6% en el primer trimestre por el impacto de la guerra

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo

México vence 3-0 a República Checa y avanza a dieciseisavos del Mundial 2026 como líder invicto del Grupo A: el resumen y los goles, en vídeo