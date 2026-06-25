Muere el pedagogo y catedrático Salomó Marquès, referente de la escuela republicana

Barcelona, 25 jun (EFE).- El pedagogo, historiador y catedrático emérito de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Girona (UdG) Salomó Marquès i Sureda ha fallecido este jueves a los 84 años, según ha confirmado el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas, a través de la red social X.

Nacido en l'Escala (Girona) en 1942, Marquès destacó a lo largo de su carrera como uno de los principales investigadores de la represión franquista y el exilio de los maestros de la II República.

PUBLICIDAD

El docente participó en la creación de la Universidad de Girona en 1991, donde ejerció como primer decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y director del Departamento de Pedagogía.

En su mensaje, el alcalde de Girona ha destacado la trayectoria del docente como investigador y divulgador de los maestros republicanos represaliados.

También a través de X, ha lamentado su muerte el Archivo Histórico de Girona (AHG), del que era un "gran amigo y colaborador entusiasta" y en el que participó de forma activa en actividades de difusión. EFE

PUBLICIDAD

dic/rq/ram