Gritos de dimisión del PP al término de la votación del Pleno del Congreso, con Sánchez aplaudiendo al PSOE

Diputados del PP han gritado "dimisión" al término de las votaciones de este jueves en el Pleno del Congreso, tras aprobarse una moción instando al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE.

Nada más concluir las votaciones del orden del día del Pleno, diversos diputados 'populares' han comenzado a corear "dimisión, dimisión" aprovechando que en la sesión se encontraba el propio jefe del Ejecutivo.

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Haciendo caso omiso a los gritos de la bancada 'popular', tanto Sánchez como los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, se han puesto en pie y han comenzado a sonreír y a aplaudir a su grupo por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual.