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Gritos de dimisión del PP al término de la votación del Pleno del Congreso, con Sánchez aplaudiendo al PSOE

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Diputados del PP han gritado "dimisión" al término de las votaciones de este jueves en el Pleno del Congreso, tras aprobarse una moción instando al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y a asumir con su dimisión sus responsabilidades políticas por los casos de corrupción que afectan al Gobierno y el PSOE.

Nada más concluir las votaciones del orden del día del Pleno, diversos diputados 'populares' han comenzado a corear "dimisión, dimisión" aprovechando que en la sesión se encontraba el propio jefe del Ejecutivo.

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Haciendo caso omiso a los gritos de la bancada 'popular', tanto Sánchez como los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Transportes, Óscar Puente, se han puesto en pie y han comenzado a sonreír y a aplaudir a su grupo por haber sacado adelante la reforma penal contra las terapias de conversión de la identidad sexual.

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