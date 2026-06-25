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El Congreso rechaza los vetos de PP y Vox a reducir los requisitos para formar grupo

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Madrid, 25 jun (EFE).- El Congreso ha votado este jueves en contra de dos enmiendas a la totalidad, una del PP y otra de Vox, contra la proposición de reforma del Reglamento cameral para que se reduzcan los requisitos con los que los diputados pueden constituirse en grupo parlamentario, por lo que la iniciativa seguirá su trámite.

La enmienda a la totalidad del PP ha obtenido 170 síes, al apoyársela Vox y UPN, y ha sido tumbada por 179 noes.

La de Vox se ha quedado en 32 síes, con los mismos 179 rechazos y con 138 abstenciones, de PP y UPN.

El texto alternativo del PP en vez de reducir los requisitos, los aumentaba, para restringir la costumbre parlamentaria de la cesión de diputados para formar grupo, mientras que la de Vox incluía otros cambios en el Reglamento, sobre los suplicatorios, las fórmulas de acatamiento de la Constitución y el uso de lenguas cooficiales.

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La proposición de reforma del Reglamento que seguirá siendo tramitada fue presentada por ERC, Junts, Podemos, BNG y Compromís y ya logró una mayoría absoluta en su toma en consideración el pasado 26 de mayo; mayoría absoluta que necesita al tener el Reglamento rango de ley orgánica.

Si se mantiene esa mayoría cuando culmine la tramitación, la formación de grupos parlamentarios seguirá requiriendo de quince diputados como regla general, pero reducirá del 15 al 10 % de los votos en las circunscripciones en las que se haya presentado candidatura para formarlo con solo cinco diputados, o bien el 3 % en vez del 5 % de los votos en el conjunto del Estado.

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En el debate previo a la votación, José Antonio Bermúdez, del PP, ha echado en cara a la mayoría que apoya ese cambio legislativo que lo haga para "blindar su posición" porque temen que en las próximas elecciones no les vaya bien: "Pretenden tener la misma capacidad con menos respaldo electoral".

El socialista Raúl Díaz le ha replicado que la reducción del requisito va a favor del pluralismo y es "una forma de comprender el país y representarlo de forma fidedigna".

Javier Sánchez Serna, de Podemos, ha resaltado que la reforma la apoyan partidos con ideologías diversas, conformando una mayoría parlamentaria, por lo que "no es ningún fraude".

"Quieren que cuando lleguen al Gobierno no se les pueda controlar", ha espetado Inés Granollers, de ERC, a las bancadas del PP y Vox. EFE

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