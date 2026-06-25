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Àngels Gonyalons se transmuta en Oscar Wilde para defender 'El retrat de Dorian Gray'

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Barcelona, 25 jun (EFE).- La actriz Àngels Gonyalons se transmutará en Oscar Wilde, pero también será el joven Dorian Gray, el pintor Basyl Hayward o el depravado Lord Henry en la "delicada pieza de cámara" 'El retrat de Dorian Gray', que podrá verse a partir del día 30 en el Teatre Romea, dentro del Grec Festival.

Con dirección de escena y dramaturgia de Marc Rosich, dirección musical y composición de Jordi Cornudella, la intérprete estará acompañada por Jordi Vidal, Pau Oliver, Pol Blancafort y el Leos Quintet para defender una obra "con discurso", en torno al culto a uno mismo, la belleza, el hedonismo, la frivolidad o el esnobismo, "de una vigencia abrumadora", según la ha definido este jueves en rueda de prensa.

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Gonyalons, junto al resto del equipo, ha mostrado su agradecimiento por poder formar parte de una obra que tenía en su lista de deseos desde hace más de treinta años y que ahora, cuando surgió la posibilidad de llegar a escena, dudó de poder hacerla porque "entonces estaba en la treintena y hoy tengo el doble de años".

Sin embargo, Marc Rosich no tuvo ninguna duda y desde el primer momento pensó que ella podía ser la protagonista de un espectáculo que ha considerado "diferente" a otros musicales, en el que texto y música van de la mano, con Gonyalons convertida en Wilde explicando la novela 'El retrat de Dorian Gray', "multiplicándose con todas las voces de la novela".

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"Conociendo el instrumento portentoso de la señora Gonyalons -ha dicho el director en referencia a su voz- hemos hecho una pieza en la que ella pudiera lucirse y demostrar la bestia escénica que es".

La actriz ha subrayado el hecho de estar "rodeada de mucho talento" y tampoco ha dejado pasar que se trata de una obra que apuesta por la "artesanía", en un espacio que puede recordar al de un museo, de un blanco impoluto.

Sin embargo, tal como ha apuntado el compositor Jordi Cornudella, se trata de una historia que empieza "victoriana frívola y acaba en las tinieblas".

Marc Rosich ha insistido en que si bien es cierto que puede verse como un musical, es distinto a otros "a partir de una sonoridad con un quinteto de cuerda, con una reminiscencia clásica. El código es otro con respecto a otros musicales y esperemos que guste", ha precisado.

Jordi Cornudella ha indicado que la voluntad a la hora de crear el proyecto, era la de explicar una historia con música, pero "esta música no tendría sentido si no fuera para este espectáculo, con el texto de Marc, porque, al final, a la hora de componer la música lo más importante es el texto", basado en la segunda versión de la novela, con siete u ocho capítulos más que la primera edición, que fue muy criticada, subrayando aquí sus partes "más homoeróticas".

A Cornudella también le gusta el planteamiento de que Àngels Gonyalons -que no para de encadenar proyectos en los últimos años- asuma los papeles masculinos de la obra y que haya tres hombres haciendo de coro, "con voces increíbles y muy diferentes entre sí".

Jordi Vidal ha remarcado que se trata de un espectáculo de "una fragilidad tan alta que cuando no falla nada se crea una magia y sube el suflé, porque el talento de todos los que lo han hecho es tan alto que hace que todo vaya hacia arriba".

Pau Oliver y Pol Blancafort han coincidido en invitar a asistir a las funciones preparadas, hasta el 2 de agosto, con una "música de gran belleza y unas letras que provienen del original de Wilde, pero con una adaptación de Marc Rosich preciosa, algo nuevo, que no ha escuchado nadie, que suena diferente y que tiene mucho sentido hacer hoy". EFE

(Foto)

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