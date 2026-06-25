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Pamplona acoge el preestreno de 'El Convento', un thriller de época rodado en Navarra

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Pamplona, 25 jun (EFE).- Los Cines Golem Baiona, en Pamplona, acogen este jueves el preestreno de la película 'El Convento', un inquietante thriller de época rodado en Navarra que advierte de que “el mal se abre camino incluso en los lugares más sagrados”.

Protagonizada por Ana Álvarez, María Mercado y Nahia Bergasa, la película se adentra en un universo donde la fe, el miedo y el fanatismo conviven entre los muros de un convento de clausura.

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Tras su recorrido por festivales internacionales de cine fantástico, el filme, escrito por Jesús Córdoba y producido por Elcon Films y Eterno Pictures en coproducción con Uruguay e Italia, llegará a las salas el 10 de julio.

Ambientada en el siglo XVIII y rodada en enclaves de la Ribera navarra como Villafranca y Fitero, 'El Convento' parte de una experiencia real de sus directores y de un episodio histórico ocurrido en la zona para construir un relato de horror entre celdas, claustros y altares.

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Los realizadores sitúan el origen de la historia en el juicio de la Inquisición de 1750 a las conocidas como “monjas satánicas de Corella”, un punto de partida que, subrayan, les permitió abordar un horror que “no nace de la fantasía, sino de archivos históricos”.

“Muchas de las situaciones que aparecen en la película ocurrieron de verdad”, recuerdan, antes de remarcar el eje del relato: “El diablo no viene de fuera; a veces se esconde entre los muros”.

La película, presentada en el Mórbido Film Fest (Ciudad de México), sigue su ruta por el circuito fantástico con paradas en el Festival de Cine de Terror de Valdivia (Chile), que se celebra estos días, y el Festival Internacional de Cine Fantástico de Montevideo (Uruguay).

La historia se narra desde la mirada de Lucía (María Mercado), una joven novicia fascinada por la madre superiora, sor Águeda (Ana Álvarez), en contraste con Ana María (Nahia Bergasa), una muchacha rebelde cuya llegada altera el frágil equilibrio del convento. EFE

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