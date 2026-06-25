Rescatan a 49 personas en dos pateras al noroeste de la isla de Cabrera

Palma, 25 jun (EFE).- El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este jueves a 49 personas en dos pateras localizadas al noroeste de la isla de Cabrera, con media hora de diferencia entre ambos rescates.

El primer rescate ha sido sobre las 8.15 horas, de un grupo de 23 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

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La segunda intervención se ha producido a las 8.46 horas, de 26 personas también de origen subsahariano, en otra embarcación también al noroeste de Cabrera.

Con estas dos, en lo que va de año han llegado 2.407 migrantes a bordo de 127 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

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Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE