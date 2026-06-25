Espana agencias

Rescatan a 49 personas en dos pateras al noroeste de la isla de Cabrera

Guardar
Google icon

Palma, 25 jun (EFE).- El Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este jueves a 49 personas en dos pateras localizadas al noroeste de la isla de Cabrera, con media hora de diferencia entre ambos rescates.

El primer rescate ha sido sobre las 8.15 horas, de un grupo de 23 personas de origen subsahariano, ha informado la Delegación de Gobierno de las Islas Baleares.

PUBLICIDAD

La segunda intervención se ha producido a las 8.46 horas, de 26 personas también de origen subsahariano, en otra embarcación también al noroeste de Cabrera.

Con estas dos, en lo que va de año han llegado 2.407 migrantes a bordo de 127 pateras a Baleares, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

PUBLICIDAD

Durante 2025 llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Feijóo insta a Sánchez a asumir la dimisión exigida por la mayoría absoluta del Congreso

Infobae

El Congreso apoya que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y que asuma responsabilidades con su dimisión

El Congreso apoya que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y que asuma responsabilidades con su dimisión

La neerlandesa Hennie Van Schaik renueva con el Ensino

Infobae

Investigadores aconsejan revisar la coordinación de los cuerpos de seguridad en El Sadar

Infobae

¿Y si Brasil y Vinícius son los tapados del Mundial 2026? Los números apuntan a ello

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

Ayuso tacha de “caradura” y “sinvergüenza” a Sánchez tras sus ataques a su pareja, González Amador: “Volví a recordar que me gusta mucho la fruta”

El Congreso aprueba castigar con pena de prisión las terapias de conversión con la abstención del PP y el ‘no’ Vox

Junts apoya la moción del PP para exigir a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Zapatero pide al juez la “nulidad general” de la investigación en su contra y que se excluyan del procedimiento “todas las evidencias obtenidas en las entradas y registros”

El juez Calama investigará las filtraciones de los datos privados de Zapatero ajenos al caso Plus Ultra

ECONOMÍA

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Los hogares con menores ingresos son los que menos ahorran para complementar la pensión pública y los que más lo necesitarán en la jubilación

Lejos de la paridad en el Ibex 35: 10 empresas cuentan con menos del 30% de mujeres en plantilla

Los españoles destinan un tercio de su presupuesto a los gastos de la vivienda y cada vez van menos a bares y restaurantes

Un CEO medio del IBEX gana en menos de cinco días lo que una persona de su plantilla cobra en todo un año

La Unión Europea ratifica definitivamente el pacto comercial con Trump que establece un techo del 15% para los productos comunitarios

DEPORTES

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Curazao - Costa de Marfil en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo E y última hora del partido

Gessime Yassine, el nuevo diamante de Marruecos que selló la remontada ante Haití en el Mundial 2026

Qué partido del Mundial se retransmite hoy, jueves, gratis en televisión y a qué hora se juega en España

El único escenario en el que la selección española quedaría eliminada del Mundial 2026

Sudáfrica logra una clasificación histórica al vencer a Corea del Sur y avanza como segunda del grupo A: el resumen del partido, en vídeo