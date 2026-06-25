Felipe VI se reúne hoy con Sheinbaum para escenificar el fin de la polémica en torno a la Conquista

El Rey Felipe VI se reunirá este jueves con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un encuentro con el que se espera dejar atrás la polémica en torno a la Conquista española, tras la exigencia de una disculpa de la Corona por parte del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que agrió la relación bilateral en los últimos años, si bien la mandataria ya ha adelantado que quiere hablar de los pueblos originarios con el monarca.

Tanto desde Zarzuela como desde Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, acompañará al monarca en el encuentro, se ha puesto el acento en que "este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países" y en que permitirá reforzar "los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos".

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El encuentro en el Palacio Nacional se producirá aprovechando el desplazamiento del Rey a México para asistir el viernes al partido que enfrentará a España contra Uruguay en la fase inicial de grupos del Mundial en Guadalajara, evento al que Sheinbaum le había invitado, al igual que se ha hecho a otros jefes de Estado y de Gobierno cuyas selecciones participan.

La cita no es sino la culminación de una serie de pasos que se han venido dando tanto desde el Gobierno como desde la Casa del Rey para intentar dejar atrás el desencuentro ocasionado por la exigencia de López Obrador de una disculpa por parte del monarca que no se produjo y que llevó al mandatario a anunciar incluso una "pausa", aunque en ningún momento llegó a interrumpirse la relación.

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LAS PALABRAS DEL REY

El pasado 17 de marzo, Felipe VI reconoció en presencia del embajador mexicano, Quirino Ordaz, durante una visita a una exposición en el Museo Arqueológico sobre la mujer en el México indígena, que hubo "mucho abuso" durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse "orgullosos".

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Esta era la primera ocasión en la que el monarca hablaba de esta cuestión después de que López Obrador le enviara una carta en 2019 pidiendo una disculpa por los "abusos" cometidos durante la Conquista, que no recibió respuesta. Esto, unido a lo que consideraba un "saqueo" por parte de las empresas españolas en México, llevó al mandatario a anunciar una "pausa" en la relación en febrero de 2022

Las palabras del Rey, que fueron muy bien acogidas por Sheinbaum, eran la continuación de las pronunciadas por Albares, quien en la inauguración de esa misma exposición el pasado octubre ya habló de "claroscuros" en la historia compartida e "injusticia".

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La presidenta mexicana, que no invitó a Felipe VI a su toma de posesión en octubre de 2024 precisamente por esta polémica, consideró que era un "gesto de acercamiento" si bien reconoció que no era "todo" lo que les habría gustado y apostó por seguir trabajando en aras del reconocimiento de las "grandes civilizaciones" que había en la región antes de la llegada de los conquistadores.

VISITA DE SHEINBAUM A BARCELONA

Con todo, Sheinbaum lo consideró lo suficientemente relevante como para viajar a Barcelona para asistir a mediados de abril a una reunión en defensa de la democracia junto con otros líderes progresistas iberoamericanos y reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Tras ello, el acercamiento se ha visto consolidado con sendas visitas a México por parte de Albares a finales de abril y del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a principios de junio. En ambos casos, los ministros han sido recibidos por la propia Sheinbaum, en un gesto que pone de relieve la importancia que el Gobierno azteca da también a la relación con España.

Además, Albares aprovechó para entregar personalmente a la mandataria mexicana la invitación del Rey para que asista a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid. Con toda probabilidad, esta cita será una de las cuestiones que se aborden en el encuentro de este jueves.

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HABLAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

De lo que sí que ya ha adelantado Sheinbaum que tiene intención de hablar con Felipe VI es de la importancia que tienen para México los pueblos originarios. La mandataria ha reconocido este miércoles la "actitud distinta" mostrada por el Rey pero ha insistido en la necesidad de explicarle cómo ven las cosas en su país.

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Así, ha dicho que quiere hacerle ver "por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos".

"Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón" que reclamó en su momento López Obrador, ha añadido, incidiendo en que como presidenta quiere explicar "por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos".

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