Extinguido el incendio forestal de Aznalcóllar y estabilizado el de Gerena (Sevilla)

Madrid, 25 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha informado esta madrugada de que el incendio forestal de Aznalcóllar (Sevilla) ha quedado extinguido, mientras que el de Gerena, en la misma provincia, ha sido estabilizado.

El incendio de Aznalcóllar fue declarado en la noche del miércoles y se ha dado por extinguido a medianoche de este jueves, ha detallado el Plan Infoca en su cuenta en la red social X.

PUBLICIDAD

En la zona trabajaron inicialmente un helicóptero de apoyo, que ya ha sido retirado, una autobomba, un grupo de bomberos forestales y un técnico de operaciones.

Por su parte, el incendio de Gerena, declarado poco antes de las 20.00 horas en el paraje Barranco de la Atalayuela, al noroeste del municipio, fue dado por estabilizado a las 00.00 horas.

PUBLICIDAD

En el lugar continúan trabajando dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas.

Durante las labores de extinción llegaron a intervenir por vía aérea tres helicópteros, dos aviones anfibios y un avión de coordinación y observación, además de activarse una unidad médica.

PUBLICIDAD

El paraje afectado se encuentra próximo al límite entre las provincias de Sevilla y Huelva.EFE